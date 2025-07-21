https://ria.ru/20250721/most-2030343446.html

У Крымского моста скопилось более тысячи машин

У Крымского моста скопилось более тысячи машин - РИА Новости, 21.07.2025

У Крымского моста скопилось более тысячи машин

Очередь из 1 тысячи машин образовалась на автоподходе к Крымскому мосту со стороны Кубани, со стороны Крыма ждут проезда 170 машин, сообщил оперативный... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T08:21:00+03:00

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2025-07-21T08:22:00+03:00

республика крым

тамань (станица)

керчь

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Очередь из 1 тысячи машин образовалась на автоподходе к Крымскому мосту со стороны Кубани, со стороны Крыма ждут проезда 170 машин, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. В 7.00 мск проезда в Крым ожидали 700 автомобилей. "В очереди со стороны Тамани находится 1000 транспортных средств. Ожидание около трёх часов. В очереди со стороны Керчи находится 170 транспортных средств", - говорится в сообщении на 8.00 мск. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или с помощью Керченской паромной переправы.

https://ria.ru/20250619/konstantinov-2023818918.html

https://ria.ru/20250604/rogov-2020977645.html

республика крым

тамань (станица)

керчь

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республика крым, тамань (станица), керчь, общество