https://ria.ru/20250721/most-2030343446.html
У Крымского моста скопилось более тысячи машин
У Крымского моста скопилось более тысячи машин - РИА Новости, 21.07.2025
У Крымского моста скопилось более тысячи машин
Очередь из 1 тысячи машин образовалась на автоподходе к Крымскому мосту со стороны Кубани, со стороны Крыма ждут проезда 170 машин, сообщил оперативный... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T08:21:00+03:00
2025-07-21T08:21:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Очередь из 1 тысячи машин образовалась на автоподходе к Крымскому мосту со стороны Кубани, со стороны Крыма ждут проезда 170 машин, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. В 7.00 мск проезда в Крым ожидали 700 автомобилей. "В очереди со стороны Тамани находится 1000 транспортных средств. Ожидание около трёх часов. В очереди со стороны Керчи находится 170 транспортных средств", - говорится в сообщении на 8.00 мск. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или с помощью Керченской паромной переправы.
https://ria.ru/20250619/konstantinov-2023818918.html
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республика крым, тамань (станица), керчь, общество
Республика Крым, Тамань (станица), Керчь, Общество
У Крымского моста скопилось более тысячи машин
Очередь из автомобилей у Крымского моста растет, на Тамани стоит 1 тыс машин