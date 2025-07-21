https://ria.ru/20250721/moskva-2030507578.html

Приставы не смогли взыскать с владелицы бренда Darvol 27,6 миллиона рублей

Приставы не смогли взыскать с владелицы бренда Darvol 27,6 миллиона рублей - РИА Новости, 21.07.2025

Приставы не смогли взыскать с владелицы бренда Darvol 27,6 миллиона рублей

Приставы прекратили исполнительные производства о взыскании 27,6 миллиона рублей с владелицы ювелирного дома Darvol Дарьи Спиридоновой, осужденной на 7 лет за... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T22:35:00+03:00

2025-07-21T22:35:00+03:00

2025-07-21T22:35:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Приставы прекратили исполнительные производства о взыскании 27,6 миллиона рублей с владелицы ювелирного дома Darvol Дарьи Спиридоновой, осужденной на 7 лет за мошенничество, выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами судебных приставов. В понедельник суд в Москве приговорил владелицу ювелирного бренда Darvol к 7 годам колонии за мошенничество, сообщила столичная прокуратура. Спиридонова, по данным прокуратуры, "под предлогом извлечения прибыли от сделок с драгоценными камнями и ювелирными изделиями" получила от 19 потерпевших более 200 миллионов рублей, при этом взятые на себя обязательства не выполнила и деньги не вернула. Согласно материалам, с 2022 по 2024 годы на Спиридонову возбудили десять исполнительных производств на 27,6 миллиона рублей, однако взыскать эту сумму приставы так и не смогли. Как свидетельствуют материалы, производства были прекращены с сентября 2023 года по август 2024-го по причине признания Спиридоновой банкротом. Вместе с тем приставы продолжают взыскивать со Спиридоновой более 29 тысяч рублей за неуплату госпошлины и налогов - два исполнительных производства были возбуждены в апреле и сентябре 2024 года.

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происшествия, москва