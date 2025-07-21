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В центре Москвы выпала половина месячной нормы осадков
В центре Москвы выпала половина месячной нормы осадков - РИА Новости, 21.07.2025
В центре Москвы выпала половина месячной нормы осадков
Половина месячной нормы осадков выпала в центре Москвы в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T21:49:00+03:00
2025-07-21T21:49:00+03:00
2025-07-21T21:49:00+03:00
москва
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евгений тишковец
происшествия
погода
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Половина месячной нормы осадков выпала в центре Москвы в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "За понедельник с 9.00 до 21.00 часов на опорной метеостанции ВДНХ выпал еще 21 миллиметр осадков, Тушино – 26 миллиметров, Строгино – 8 миллиметров, Бутово – 19 миллиметров, а в центре Москвы, на Балчуге - 43 миллиметра осадков, что составляет половину месячной нормы", - рассказал Тишковец.
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москва, строгино, евгений тишковец, происшествия, погода
Москва, Строгино, Евгений Тишковец, Происшествия, Погода
В центре Москвы выпала половина месячной нормы осадков
В центре Москвы в понедельник выпала половина месячной нормы осадков