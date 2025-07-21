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В центре Москвы выпала половина месячной нормы осадков - РИА Новости, 21.07.2025
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21:49 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/moskva-2030504941.html
В центре Москвы выпала половина месячной нормы осадков
В центре Москвы выпала половина месячной нормы осадков - РИА Новости, 21.07.2025
В центре Москвы выпала половина месячной нормы осадков
Половина месячной нормы осадков выпала в центре Москвы в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 21.07.2025
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москва
строгино
евгений тишковец
происшествия
погода
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Половина месячной нормы осадков выпала в центре Москвы в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "За понедельник с 9.00 до 21.00 часов на опорной метеостанции ВДНХ выпал еще 21 миллиметр осадков, Тушино – 26 миллиметров, Строгино – 8 миллиметров, Бутово – 19 миллиметров, а в центре Москвы, на Балчуге - 43 миллиметра осадков, что составляет половину месячной нормы", - рассказал Тишковец.
https://ria.ru/20250720/moskva-2030299838.html
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москва, строгино, евгений тишковец, происшествия, погода
Москва, Строгино, Евгений Тишковец, Происшествия, Погода
В центре Москвы выпала половина месячной нормы осадков

В центре Москвы в понедельник выпала половина месячной нормы осадков

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛюди под зонтами на одной из улиц в центре Москвы
Люди под зонтами на одной из улиц в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Люди под зонтами на одной из улиц в центре Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Половина месячной нормы осадков выпала в центре Москвы в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"За понедельник с 9.00 до 21.00 часов на опорной метеостанции ВДНХ выпал еще 21 миллиметр осадков, Тушино – 26 миллиметров, Строгино – 8 миллиметров, Бутово – 19 миллиметров, а в центре Москвы, на Балчуге - 43 миллиметра осадков, что составляет половину месячной нормы", - рассказал Тишковец.
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20 июля, 19:50
 
МоскваСтрогиноЕвгений ТишковецПроисшествияПогода
 
 
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