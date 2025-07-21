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Уровень Яузы поднялся на два с половиной метра - РИА Новости, 21.07.2025
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20:17 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/moskva-2030495526.html
Уровень Яузы поднялся на два с половиной метра
Уровень Яузы поднялся на два с половиной метра - РИА Новости, 21.07.2025
Уровень Яузы поднялся на два с половиной метра
Уровень Яузы в Москве из-за дождей поднялся на 2,5 метра, вода затопила дорогу под Ростокинским мостом, ситуация на контроле, сообщается в Telegram-канале ГУП... РИА Новости, 21.07.2025
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москва
евгений тишковец
мосводосток
происшествия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Уровень Яузы в Москве из-за дождей поднялся на 2,5 метра, вода затопила дорогу под Ростокинским мостом, ситуация на контроле, сообщается в Telegram-канале ГУП "Мосводосток". "Ситуация под Ростокинским мостом находится на контроле "Мосводостока". В результате рекордных ливневых осадков, выпавших в столице 21 июля, уровень реки Яузы поднялся на 2,5 метра. Проезжая часть под Ростокинским мостом оказалась затоплена", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники предприятия и необходимая техника дежурят на месте. Специалисты ожидают уменьшения уровня воды в реке для возможности проведения работ по откачке. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что до 92 миллиметров осадков выпало местами в московском регионе к 9.00 - это 100-литровая бочка дождевой воды на квадратный метр.
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москва, евгений тишковец, мосводосток, происшествия
Москва, Евгений Тишковец, Мосводосток, Происшествия
Уровень Яузы поднялся на два с половиной метра

"Мосводосток": уровень Яузы в Москве из-за дождей поднялся на 2,5 метра

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль едет по подтопленной из-за дождя дороге в Москве
Автомобиль едет по подтопленной из-за дождя дороге в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Уровень Яузы в Москве из-за дождей поднялся на 2,5 метра, вода затопила дорогу под Ростокинским мостом, ситуация на контроле, сообщается в Telegram-канале ГУП "Мосводосток".
"Ситуация под Ростокинским мостом находится на контроле "Мосводостока". В результате рекордных ливневых осадков, выпавших в столице 21 июля, уровень реки Яузы поднялся на 2,5 метра. Проезжая часть под Ростокинским мостом оказалась затоплена", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники предприятия и необходимая техника дежурят на месте. Специалисты ожидают уменьшения уровня воды в реке для возможности проведения работ по откачке.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что до 92 миллиметров осадков выпало местами в московском регионе к 9.00 - это 100-литровая бочка дождевой воды на квадратный метр.
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