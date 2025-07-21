https://ria.ru/20250721/moskva-2030495526.html

Уровень Яузы поднялся на два с половиной метра

Уровень Яузы поднялся на два с половиной метра - РИА Новости, 21.07.2025

Уровень Яузы поднялся на два с половиной метра

Уровень Яузы в Москве из-за дождей поднялся на 2,5 метра, вода затопила дорогу под Ростокинским мостом, ситуация на контроле, сообщается в Telegram-канале ГУП... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T20:17:00+03:00

2025-07-21T20:17:00+03:00

2025-07-21T20:17:00+03:00

москва

евгений тишковец

мосводосток

происшествия

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Уровень Яузы в Москве из-за дождей поднялся на 2,5 метра, вода затопила дорогу под Ростокинским мостом, ситуация на контроле, сообщается в Telegram-канале ГУП "Мосводосток". "Ситуация под Ростокинским мостом находится на контроле "Мосводостока". В результате рекордных ливневых осадков, выпавших в столице 21 июля, уровень реки Яузы поднялся на 2,5 метра. Проезжая часть под Ростокинским мостом оказалась затоплена", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники предприятия и необходимая техника дежурят на месте. Специалисты ожидают уменьшения уровня воды в реке для возможности проведения работ по откачке. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что до 92 миллиметров осадков выпало местами в московском регионе к 9.00 - это 100-литровая бочка дождевой воды на квадратный метр.

https://ria.ru/20250704/peterburg-2027297899.html

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москва, евгений тишковец, мосводосток, происшествия