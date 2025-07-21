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В Москве пресекли деятельность ОПГ, легализовавшей более тысячи мигрантов - РИА Новости, 21.07.2025
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19:27 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/moskva-2030487298.html
В Москве пресекли деятельность ОПГ, легализовавшей более тысячи мигрантов
В Москве пресекли деятельность ОПГ, легализовавшей более тысячи мигрантов - РИА Новости, 21.07.2025
В Москве пресекли деятельность ОПГ, легализовавшей более тысячи мигрантов
Силовики пресекли деятельность ОПГ, которая незаконно легализовала более тысячи мигрантов в Москве, ликвидированы лаборатории, где изготавливались поддельные... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T19:27:00+03:00
2025-07-21T19:27:00+03:00
происшествия
россия
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азербайджан
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Силовики пресекли деятельность ОПГ, которая незаконно легализовала более тысячи мигрантов в Москве, ликвидированы лаборатории, где изготавливались поддельные миграционные документы, сообщает пресс-служба Росгвардии. "Сотрудниками ФСБ России при силовой поддержке ОМОН "Авангард" ГУ Росгвардии по Москве пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной легализацией мигрантов в столичном регионе. По предварительным оценкам, организованная группа незаконно легализовала более тысячи иностранных граждан, получив доход в размере не менее двух миллионов рублей",- говорится в сообщении ведомства. Как уточняет ведомство, задержаны четверо уроженцев Азербайджана, имеющие гражданство РФ, в возрасте от 34 до 62 лет. Злоумышленники изготавливали поддельные миграционные карты, позволяющие иностранцам находиться в России до 90 дней, и оформляли фиктивные патенты на трудовую деятельность, сообщают в пресс-службе. Также правоохранители ликвидировали две подпольные лаборатории, где изготавливались поддельные документы. Изъято оборудование, оргтехника, базы данных клиентов, миграционные карты, печати различных организаций, паспорта граждан стран Центральной Азии и другие улики, подтверждающие противоправную деятельность. Все задержанные признаны виновными и приговорены к лишению свободы на срок от 2 до 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, отметили в ведомстве.
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происшествия, россия, москва, азербайджан, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), омон россии
Происшествия, Россия, Москва, Азербайджан, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ОМОН России
В Москве пресекли деятельность ОПГ, легализовавшей более тысячи мигрантов

Росгвардия: в Москве пресекли деятельность ОПГ, легализовавшей тысячи мигрантов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСотрудники Росгвардии садятся в служебный автобус в Москве
Сотрудники Росгвардии садятся в служебный автобус в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудники Росгвардии садятся в служебный автобус в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Силовики пресекли деятельность ОПГ, которая незаконно легализовала более тысячи мигрантов в Москве, ликвидированы лаборатории, где изготавливались поддельные миграционные документы, сообщает пресс-служба Росгвардии.
"Сотрудниками ФСБ России при силовой поддержке ОМОН "Авангард" ГУ Росгвардии по Москве пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной легализацией мигрантов в столичном регионе. По предварительным оценкам, организованная группа незаконно легализовала более тысячи иностранных граждан, получив доход в размере не менее двух миллионов рублей",- говорится в сообщении ведомства.
Как уточняет ведомство, задержаны четверо уроженцев Азербайджана, имеющие гражданство РФ, в возрасте от 34 до 62 лет. Злоумышленники изготавливали поддельные миграционные карты, позволяющие иностранцам находиться в России до 90 дней, и оформляли фиктивные патенты на трудовую деятельность, сообщают в пресс-службе.
Также правоохранители ликвидировали две подпольные лаборатории, где изготавливались поддельные документы. Изъято оборудование, оргтехника, базы данных клиентов, миграционные карты, печати различных организаций, паспорта граждан стран Центральной Азии и другие улики, подтверждающие противоправную деятельность.
Все задержанные признаны виновными и приговорены к лишению свободы на срок от 2 до 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, отметили в ведомстве.
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ПроисшествияРоссияМоскваАзербайджанФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ОМОН России
 
 
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