https://ria.ru/20250721/moskva-2030487298.html

В Москве пресекли деятельность ОПГ, легализовавшей более тысячи мигрантов

В Москве пресекли деятельность ОПГ, легализовавшей более тысячи мигрантов - РИА Новости, 21.07.2025

В Москве пресекли деятельность ОПГ, легализовавшей более тысячи мигрантов

Силовики пресекли деятельность ОПГ, которая незаконно легализовала более тысячи мигрантов в Москве, ликвидированы лаборатории, где изготавливались поддельные... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T19:27:00+03:00

2025-07-21T19:27:00+03:00

2025-07-21T19:27:00+03:00

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Силовики пресекли деятельность ОПГ, которая незаконно легализовала более тысячи мигрантов в Москве, ликвидированы лаборатории, где изготавливались поддельные миграционные документы, сообщает пресс-служба Росгвардии. "Сотрудниками ФСБ России при силовой поддержке ОМОН "Авангард" ГУ Росгвардии по Москве пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной легализацией мигрантов в столичном регионе. По предварительным оценкам, организованная группа незаконно легализовала более тысячи иностранных граждан, получив доход в размере не менее двух миллионов рублей",- говорится в сообщении ведомства. Как уточняет ведомство, задержаны четверо уроженцев Азербайджана, имеющие гражданство РФ, в возрасте от 34 до 62 лет. Злоумышленники изготавливали поддельные миграционные карты, позволяющие иностранцам находиться в России до 90 дней, и оформляли фиктивные патенты на трудовую деятельность, сообщают в пресс-службе. Также правоохранители ликвидировали две подпольные лаборатории, где изготавливались поддельные документы. Изъято оборудование, оргтехника, базы данных клиентов, миграционные карты, печати различных организаций, паспорта граждан стран Центральной Азии и другие улики, подтверждающие противоправную деятельность. Все задержанные признаны виновными и приговорены к лишению свободы на срок от 2 до 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20250716/penza-2029345913.html

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происшествия, россия, москва, азербайджан, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), омон россии