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Муфтий Москвы рассказал о правилах ритуального очищения и молитв

Муфтий Москвы рассказал о правилах ритуального очищения и молитв - РИА Новости, 21.07.2025

Муфтий Москвы рассказал о правилах ритуального очищения и молитв

Совет улемов (учёных) Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) на прошедшем заседании по просьбам ветеранов СВО вынес решение о порядках ритуального очищения... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T18:37:00+03:00

2025-07-21T18:37:00+03:00

2025-07-21T18:37:00+03:00

религия

россия

москва

ильдар аляутдинов

общество

духовное управление мусульман г. москвы

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Совет улемов (учёных) Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) на прошедшем заседании по просьбам ветеранов СВО вынес решение о порядках ритуального очищения и молитв, отметив, что свод религиозных законов допускает ряду лиц молится сидя и даже лежа, сообщил РИА Новости зампред ДУМ РФ и Совету улемов, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. "Совет улемов ДУМ РФ на прошедшем заседании по просьбе ветеранов СВО, в том числе, получивших увечья, вынес решение, по которому верующие с ограниченными возможностями совершают молитву согласно своему физическому состоянию - стоя, сидя или, в крайнем случае, лежа. Если даже человек страдает тяжелым заболеванием или испытывает определенные трудности, то требования религии остаются неизменными. Пятикратная ежедневная молитва обязательна для правоверных независимо от их физического самочувствия", - рассказал муфтий Ильдар Аляутдинов. По словам религиозного деятеля, также установлен порядок совершения омовения. "Если мусульманин не в состоянии самостоятельно совершать омовение, он может прибегнуть к посторонней помощи. Если и это невозможно, то большинство (исламских) правоведов считают, что человек продолжает молиться, исходя из своей ситуации. В крайнем случае – даже без омовения или таяммума, то есть без состояния ритуальной чистоты", - пояснил муфтий Аляутдинов. Он отметил, что исламское богословие проявляет гибкость в отношении тех, кто по объективным причинам не способен сохранить ритуальную чистоту. "Обязанность совершения молитвы при этом не отменяется, но допускается ее выполнение в меру сил и возможностей", - заключил муфтий Аляутдинов.

https://ria.ru/20250330/musulmane-2008211459.html

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россия, москва, ильдар аляутдинов, общество, духовное управление мусульман г. москвы