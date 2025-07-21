https://ria.ru/20250721/moskva-2030475766.html
В "Зарядье" опровергли сообщения о затоплении зала
В "Зарядье" опровергли сообщения о затоплении зала - РИА Новости, 21.07.2025
В "Зарядье" опровергли сообщения о затоплении зала
Информация о том, что московский концертный зал "Зарядье" якобы затапливает канализацией, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T18:27:00+03:00
2025-07-21T18:27:00+03:00
2025-07-21T18:27:00+03:00
происшествия
зарядье
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Информация о том, что московский концертный зал "Зарядье" якобы затапливает канализацией, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе площадки. Ранее в Telegram-каналах появилось сообщение, что Зал Зарядье якобы затапливает канализацией. В пресс-службе площадки сообщили, что информация не соответствует действительности. "Зал Зарядье функционирует в штатном режиме", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20250721/potop-2030403777.html
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происшествия, зарядье
В "Зарядье" опровергли сообщения о затоплении зала
В "Зарядье" опровергли сообщения о затоплении концертного зала канализацией
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Информация о том, что московский концертный зал "Зарядье" якобы затапливает канализацией, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе площадки.
Ранее в Telegram-каналах появилось сообщение, что Зал Зарядье якобы затапливает канализацией.
В пресс-службе площадки сообщили, что информация не соответствует действительности.
"Зал Зарядье функционирует в штатном режиме", - рассказали в пресс-службе.