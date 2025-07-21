https://ria.ru/20250721/moskva-2030438187.html
В Подмосковье открыли ранее затопленный пешеходный тоннель
В Подмосковье открыли ранее затопленный пешеходный тоннель - РИА Новости, 21.07.2025
В Подмосковье открыли ранее затопленный пешеходный тоннель
Затопленный пешеходный тоннель на подмосковной станции Павшино открыт после откачки воды, на станции возобновлена высадка и посадка пассажиров, сообщила... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T16:21:00+03:00
2025-07-21T16:21:00+03:00
2025-07-21T16:23:00+03:00
ржд
московская область (подмосковье)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030360602_5:0:976:546_1920x0_80_0_0_7ca39e99d846da114c7ebfb11f646edc.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Затопленный пешеходный тоннель на подмосковной станции Павшино открыт после откачки воды, на станции возобновлена высадка и посадка пассажиров, сообщила Московская железная дорога (МЖД , филиал РЖД). Пешеходный тоннель, сообщила ранее МЖД, был закрыт на станции Павшино Рижского направления и МЦД-2 из-за подтопления в связи с ливнями, посадка и высадка пассажиров на станции временно не производилась. "На станции Павшино Рижского направления и МЦД-2 завершились работы по откачке воды из пассажирского тоннеля. В настоящий момент тоннель открыт для прохода пассажиров. Также на станции возобновлена высадка и посадка пассажиров пригородных поездов и МЦД-2", - говорится в сообщении МЖД.
https://ria.ru/20250721/pogode--2030342543.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030360602_127:0:855:546_1920x0_80_0_0_3d1cf45bccddf52ca3af66db84b850fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ржд, московская область (подмосковье), происшествия
РЖД, Московская область (Подмосковье), Происшествия
В Подмосковье открыли ранее затопленный пешеходный тоннель
Затопленный пешеходный тоннель на станции Павшино открыли после откачки воды
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Затопленный пешеходный тоннель на подмосковной станции Павшино открыт после откачки воды, на станции возобновлена высадка и посадка пассажиров, сообщила Московская железная дорога (МЖД , филиал РЖД).
Пешеходный тоннель, сообщила ранее МЖД, был закрыт на станции Павшино Рижского направления и МЦД-2 из-за подтопления в связи с ливнями, посадка и высадка пассажиров на станции временно не производилась.
"На станции Павшино Рижского направления и МЦД-2 завершились работы по откачке воды из пассажирского тоннеля. В настоящий момент тоннель открыт для прохода пассажиров. Также на станции возобновлена высадка и посадка пассажиров пригородных поездов и МЦД-2", - говорится в сообщении МЖД.