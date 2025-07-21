https://ria.ru/20250721/moskva-2030438187.html

В Подмосковье открыли ранее затопленный пешеходный тоннель

В Подмосковье открыли ранее затопленный пешеходный тоннель - РИА Новости, 21.07.2025

В Подмосковье открыли ранее затопленный пешеходный тоннель

Затопленный пешеходный тоннель на подмосковной станции Павшино открыт после откачки воды, на станции возобновлена высадка и посадка пассажиров, сообщила... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T16:21:00+03:00

2025-07-21T16:21:00+03:00

2025-07-21T16:23:00+03:00

ржд

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Затопленный пешеходный тоннель на подмосковной станции Павшино открыт после откачки воды, на станции возобновлена высадка и посадка пассажиров, сообщила Московская железная дорога (МЖД , филиал РЖД). Пешеходный тоннель, сообщила ранее МЖД, был закрыт на станции Павшино Рижского направления и МЦД-2 из-за подтопления в связи с ливнями, посадка и высадка пассажиров на станции временно не производилась. "На станции Павшино Рижского направления и МЦД-2 завершились работы по откачке воды из пассажирского тоннеля. В настоящий момент тоннель открыт для прохода пассажиров. Также на станции возобновлена высадка и посадка пассажиров пригородных поездов и МЦД-2", - говорится в сообщении МЖД.

https://ria.ru/20250721/pogode--2030342543.html

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ржд, московская область (подмосковье), происшествия