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В Подмосковье открыли ранее затопленный пешеходный тоннель - РИА Новости, 21.07.2025
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16:21 21.07.2025 (обновлено: 16:23 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/moskva-2030438187.html
В Подмосковье открыли ранее затопленный пешеходный тоннель
В Подмосковье открыли ранее затопленный пешеходный тоннель - РИА Новости, 21.07.2025
В Подмосковье открыли ранее затопленный пешеходный тоннель
Затопленный пешеходный тоннель на подмосковной станции Павшино открыт после откачки воды, на станции возобновлена высадка и посадка пассажиров, сообщила... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T16:21:00+03:00
2025-07-21T16:23:00+03:00
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московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Затопленный пешеходный тоннель на подмосковной станции Павшино открыт после откачки воды, на станции возобновлена высадка и посадка пассажиров, сообщила Московская железная дорога (МЖД , филиал РЖД). Пешеходный тоннель, сообщила ранее МЖД, был закрыт на станции Павшино Рижского направления и МЦД-2 из-за подтопления в связи с ливнями, посадка и высадка пассажиров на станции временно не производилась. "На станции Павшино Рижского направления и МЦД-2 завершились работы по откачке воды из пассажирского тоннеля. В настоящий момент тоннель открыт для прохода пассажиров. Также на станции возобновлена высадка и посадка пассажиров пригородных поездов и МЦД-2", - говорится в сообщении МЖД.
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ржд, московская область (подмосковье), происшествия
РЖД, Московская область (Подмосковье), Происшествия
В Подмосковье открыли ранее затопленный пешеходный тоннель

Затопленный пешеходный тоннель на станции Павшино открыли после откачки воды

© Кадр видео из соцсетейПешеходный тоннель подтопило из-за дождя на подмосковной станции Павшино
Пешеходный тоннель подтопило из-за дождя на подмосковной станции Павшино - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Кадр видео из соцсетей
Пешеходный тоннель подтопило из-за дождя на подмосковной станции Павшино. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Затопленный пешеходный тоннель на подмосковной станции Павшино открыт после откачки воды, на станции возобновлена высадка и посадка пассажиров, сообщила Московская железная дорога (МЖД , филиал РЖД).
Пешеходный тоннель, сообщила ранее МЖД, был закрыт на станции Павшино Рижского направления и МЦД-2 из-за подтопления в связи с ливнями, посадка и высадка пассажиров на станции временно не производилась.
"На станции Павшино Рижского направления и МЦД-2 завершились работы по откачке воды из пассажирского тоннеля. В настоящий момент тоннель открыт для прохода пассажиров. Также на станции возобновлена высадка и посадка пассажиров пригородных поездов и МЦД-2", - говорится в сообщении МЖД.
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