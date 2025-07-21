https://ria.ru/20250721/moskva-2030385104.html
Синоптик рассказал о количестве выпавших осадков в Москве
Синоптик рассказал о количестве выпавших осадков в Москве - РИА Новости, 21.07.2025
Синоптик рассказал о количестве выпавших осадков в Москве
До 92 миллиметров осадков выпало местами в московском регионе к 9 утра, это 100-литровая бочка дождевой воды на метр квадратный, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T12:19:00+03:00
2025-07-21T12:19:00+03:00
2025-07-21T12:19:00+03:00
москва
митино
зеленоград
евгений тишковец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030383856_0:140:3144:1909_1920x0_80_0_0_1d007cb422aaa3cb94e2b170fe2d4096.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. До 92 миллиметров осадков выпало местами в московском регионе к 9 утра, это 100-литровая бочка дождевой воды на метр квадратный, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "К 9 утра в Москве на опорной метеостанции ВДНХ выпало за сутки 28 миллиметров осадков, или 33% от месячной нормы. Сильнейшие ливни прошли на северо-западе столицы. В Митино 71 миллиметр, в Зеленограде почти 92 миллиметра, что больше месячной нормы, и это уже 100-литровая бочка воды на метр квадратный", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что за предстоящие 24 часа выпадет еще порядка 19-24 миллиметров. "Таким образом, на сегодня месячная норма по осадкам в Москве выполнена повсеместно. В Подмосковье перевыполнена местами в два раза", - добавил Тишковец.
https://ria.ru/20250721/dozhd-2030373839.html
москва
митино
зеленоград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030383856_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_f940559ebf2625d7b0e055d953c2af78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, митино, зеленоград, евгений тишковец
Москва, Митино, Зеленоград, Евгений Тишковец
Синоптик рассказал о количестве выпавших осадков в Москве
Тишковец: до 92 миллиметров осадков выпало местами в московском регионе к 9 утра