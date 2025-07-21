https://ria.ru/20250721/moskva-2030385104.html

Синоптик рассказал о количестве выпавших осадков в Москве

Синоптик рассказал о количестве выпавших осадков в Москве - РИА Новости, 21.07.2025

Синоптик рассказал о количестве выпавших осадков в Москве

До 92 миллиметров осадков выпало местами в московском регионе к 9 утра, это 100-литровая бочка дождевой воды на метр квадратный, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T12:19:00+03:00

2025-07-21T12:19:00+03:00

2025-07-21T12:19:00+03:00

москва

митино

зеленоград

евгений тишковец

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. До 92 миллиметров осадков выпало местами в московском регионе к 9 утра, это 100-литровая бочка дождевой воды на метр квадратный, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "К 9 утра в Москве на опорной метеостанции ВДНХ выпало за сутки 28 миллиметров осадков, или 33% от месячной нормы. Сильнейшие ливни прошли на северо-западе столицы. В Митино 71 миллиметр, в Зеленограде почти 92 миллиметра, что больше месячной нормы, и это уже 100-литровая бочка воды на метр квадратный", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что за предстоящие 24 часа выпадет еще порядка 19-24 миллиметров. "Таким образом, на сегодня месячная норма по осадкам в Москве выполнена повсеместно. В Подмосковье перевыполнена местами в два раза", - добавил Тишковец.

https://ria.ru/20250721/dozhd-2030373839.html

москва

митино

зеленоград

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москва, митино, зеленоград, евгений тишковец