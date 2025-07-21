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В Москве за ночь выпало более 50 процентов от месячной нормы осадков
В Москве за ночь выпало более 50 процентов от месячной нормы осадков - РИА Новости, 21.07.2025
В Москве за ночь выпало более 50 процентов от месячной нормы осадков
Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве в ночь с воскресенья на понедельник, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T10:06:00+03:00
2025-07-21T10:06:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве в ночь с воскресенья на понедельник, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале. "В Москве за прошедшую ночь выпало от 28 миллиметров осадков на ВДНХ и МГУ до 49 миллиметров в Тушино", — рассказал он.Это составляет от трети до более чем половины июльской нормы.Синоптик отметил, что в соседнем Красногорске в осадкомеры метеорологов попало 57 миллиметров дождя, а в Коломне — 66. Это новый суточный рекорд и почти месячная норма осадков.Из-за погодных условий перекрыли движение на Шелепихинской набережной, Дептранс рекомендует использовать городской транспорт. Во второй половине дня ожидаются локальные затруднения движения в центральной части города и на вылетных магистралях по направлению в область.На станции Павшино Рижского направления и МЦД-2 в Подмосковье произошло подтопление. Перекрыт пешеходный тоннель, посадка и высадка пассажиров на станции временно не производятся.
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москва, красногорск, коломна, михаил леус, общество, россия
Москва, Красногорск, Коломна, Михаил Леус, Общество, Россия
В Москве за ночь выпало более 50 процентов от месячной нормы осадков
Синоптик Леус: в Москве за ночь выпало 58 процентов от месячной нормы осадков