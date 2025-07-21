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Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 21.07.2025
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07:23 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/moskva-2030339912.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 21.07.2025
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Почти 40% от месячной нормы осадков может выпасть в понедельник в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 21.07.2025
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общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Почти 40% от месячной нормы осадков может выпасть в понедельник в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Только за сегодня на столицу обрушится как минимум около 15 литров дождевой воды на метр квадратный, по области местами - до 20-25 миллиметров осадков, при месячной норме 84 миллиметра. Итого за сутки суммарно в осадкомер мегаполиса попадет 33 миллиметра, или почти 40% от месячной нормы", - рассказал Тишковец.
https://ria.ru/20250720/moskva-2030299838.html
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общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Тишковец: в Москве может выпасть почти 40% от месячной нормы осадков

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкГорожане во время дождя в Москве
Горожане во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Горожане во время дождя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Почти 40% от месячной нормы осадков может выпасть в понедельник в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Только за сегодня на столицу обрушится как минимум около 15 литров дождевой воды на метр квадратный, по области местами - до 20-25 миллиметров осадков, при месячной норме 84 миллиметра. Итого за сутки суммарно в осадкомер мегаполиса попадет 33 миллиметра, или почти 40% от месячной нормы", - рассказал Тишковец.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
20 июля, 19:50
 
ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
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