https://ria.ru/20250721/moskva-2030339912.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 21.07.2025

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Почти 40% от месячной нормы осадков может выпасть в понедельник в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T07:23:00+03:00

2025-07-21T07:23:00+03:00

2025-07-21T07:23:00+03:00

общество

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Почти 40% от месячной нормы осадков может выпасть в понедельник в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Только за сегодня на столицу обрушится как минимум около 15 литров дождевой воды на метр квадратный, по области местами - до 20-25 миллиметров осадков, при месячной норме 84 миллиметра. Итого за сутки суммарно в осадкомер мегаполиса попадет 33 миллиметра, или почти 40% от месячной нормы", - рассказал Тишковец.

https://ria.ru/20250720/moskva-2030299838.html

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общество, москва, евгений тишковец