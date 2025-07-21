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Мошенников, похитивших 85 миллионов рублей в Уфе и Пермском крае, осудят - РИА Новости, 21.07.2025
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14:40 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/moshenniki-2030414056.html
Мошенников, похитивших 85 миллионов рублей в Уфе и Пермском крае, осудят
Мошенников, похитивших 85 миллионов рублей в Уфе и Пермском крае, осудят - РИА Новости, 21.07.2025
Мошенников, похитивших 85 миллионов рублей в Уфе и Пермском крае, осудят
Двоих руководителей и 22 участников группировки, похитившей 85 миллионов рублей на продаже авто в Уфе и Пермском крае, ждет суд, сообщила представитель МВД РФ... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T14:40:00+03:00
2025-07-21T14:40:00+03:00
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ирина волк
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Двоих руководителей и 22 участников группировки, похитившей 85 миллионов рублей на продаже авто в Уфе и Пермском крае, ждет суд, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. По версии следствия, криминальная деятельность группы велась под видом продажи автомобилей в салонах Уфы и Пермского края. С апрель 2017 года по июль 2019 года злоумышленники предлагали местным жителям приобрести машины по выгодной цене с низкой процентной ставкой по кредитам. По словам Волк, получив предоплату по заключенным договорам, мошенники сообщали клиентам о том, что купить транспорт по ранее анонсированным ценам не получится. Фигуранты предлагали приобрести машины по стоимости, которая значительно превышала первоначальное предложение. Если покупатели отказывались – им сообщали о невозможности возврата предоплаты и автомобиля, который по условиям сделки якобы был сдан по договору "трейд-ин" или по программе утилизации. Также мошенники грозили клиентам штрафами. "В результате многие клиенты были вынуждены приобретать автомобили на заведомо невыгодных условиях по завышенным ценам и кредитным ставкам. Сумма причиненного 464 гражданам ущерба составила свыше 85 миллионов рублей", - уточнила Волк. Полицейские пресекли деятельность мошенников в апреле 2019 года. Двум предполагаемым руководителям и 22 участникам криминальной организации предъявлены обвинения по статье 159 (Мошенничество) и 210 УК РФ (Организация преступного сообщества или участие в нем). "На их ценное имущество стоимостью более 700 миллионов рублей наложен арест, что позволяет возместить причиненный потерпевшим материальный ущерб в полном объеме", - отметила Волк. По ее словам, уголовное дело из 917 томов с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
https://ria.ru/20250713/moshenniki-2028883817.html
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пермский край, уфа, россия, ирина волк, происшествия
Пермский край, Уфа, Россия, Ирина Волк, Происшествия
Мошенников, похитивших 85 миллионов рублей в Уфе и Пермском крае, осудят

Мошенников, похитивших 85 млн руб на продаже авто в Уфе и Пермском крае, осудят

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Двоих руководителей и 22 участников группировки, похитившей 85 миллионов рублей на продаже авто в Уфе и Пермском крае, ждет суд, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
По версии следствия, криминальная деятельность группы велась под видом продажи автомобилей в салонах Уфы и Пермского края. С апрель 2017 года по июль 2019 года злоумышленники предлагали местным жителям приобрести машины по выгодной цене с низкой процентной ставкой по кредитам.
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По словам Волк, получив предоплату по заключенным договорам, мошенники сообщали клиентам о том, что купить транспорт по ранее анонсированным ценам не получится. Фигуранты предлагали приобрести машины по стоимости, которая значительно превышала первоначальное предложение. Если покупатели отказывались – им сообщали о невозможности возврата предоплаты и автомобиля, который по условиям сделки якобы был сдан по договору "трейд-ин" или по программе утилизации. Также мошенники грозили клиентам штрафами.
"В результате многие клиенты были вынуждены приобретать автомобили на заведомо невыгодных условиях по завышенным ценам и кредитным ставкам. Сумма причиненного 464 гражданам ущерба составила свыше 85 миллионов рублей", - уточнила Волк.
Полицейские пресекли деятельность мошенников в апреле 2019 года. Двум предполагаемым руководителям и 22 участникам криминальной организации предъявлены обвинения по статье 159 (Мошенничество) и 210 УК РФ (Организация преступного сообщества или участие в нем).
"На их ценное имущество стоимостью более 700 миллионов рублей наложен арест, что позволяет возместить причиненный потерпевшим материальный ущерб в полном объеме", - отметила Волк.
По ее словам, уголовное дело из 917 томов с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
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