https://ria.ru/20250721/moshenniki-2030414056.html

Мошенников, похитивших 85 миллионов рублей в Уфе и Пермском крае, осудят

Мошенников, похитивших 85 миллионов рублей в Уфе и Пермском крае, осудят - РИА Новости, 21.07.2025

Мошенников, похитивших 85 миллионов рублей в Уфе и Пермском крае, осудят

Двоих руководителей и 22 участников группировки, похитившей 85 миллионов рублей на продаже авто в Уфе и Пермском крае, ждет суд, сообщила представитель МВД РФ... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T14:40:00+03:00

2025-07-21T14:40:00+03:00

2025-07-21T14:40:00+03:00

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Двоих руководителей и 22 участников группировки, похитившей 85 миллионов рублей на продаже авто в Уфе и Пермском крае, ждет суд, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. По версии следствия, криминальная деятельность группы велась под видом продажи автомобилей в салонах Уфы и Пермского края. С апрель 2017 года по июль 2019 года злоумышленники предлагали местным жителям приобрести машины по выгодной цене с низкой процентной ставкой по кредитам. По словам Волк, получив предоплату по заключенным договорам, мошенники сообщали клиентам о том, что купить транспорт по ранее анонсированным ценам не получится. Фигуранты предлагали приобрести машины по стоимости, которая значительно превышала первоначальное предложение. Если покупатели отказывались – им сообщали о невозможности возврата предоплаты и автомобиля, который по условиям сделки якобы был сдан по договору "трейд-ин" или по программе утилизации. Также мошенники грозили клиентам штрафами. "В результате многие клиенты были вынуждены приобретать автомобили на заведомо невыгодных условиях по завышенным ценам и кредитным ставкам. Сумма причиненного 464 гражданам ущерба составила свыше 85 миллионов рублей", - уточнила Волк. Полицейские пресекли деятельность мошенников в апреле 2019 года. Двум предполагаемым руководителям и 22 участникам криминальной организации предъявлены обвинения по статье 159 (Мошенничество) и 210 УК РФ (Организация преступного сообщества или участие в нем). "На их ценное имущество стоимостью более 700 миллионов рублей наложен арест, что позволяет возместить причиненный потерпевшим материальный ущерб в полном объеме", - отметила Волк. По ее словам, уголовное дело из 917 томов с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

https://ria.ru/20250713/moshenniki-2028883817.html

https://ria.ru/20250701/moshennichestvo-2026433165.html

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пермский край, уфа, россия, ирина волк, происшествия