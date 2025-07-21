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Эксперт: мошенники стали звонить от лица сотрудников маркетплейсов - РИА Новости, 21.07.2025
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04:46 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/moshenniki-2030332238.html
Эксперт: мошенники стали звонить от лица сотрудников маркетплейсов
Эксперт: мошенники стали звонить от лица сотрудников маркетплейсов - РИА Новости, 21.07.2025
Эксперт: мошенники стали звонить от лица сотрудников маркетплейсов
Мошенники стали звонить россиянам, представляясь сотрудниками маркетплейсов и курьерских служб: они сообщают о готовой к вручению и уже оплаченной посылке,... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T04:46:00+03:00
2025-07-21T04:46:00+03:00
общество
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Мошенники стали звонить россиянам, представляясь сотрудниками маркетплейсов и курьерских служб: они сообщают о готовой к вручению и уже оплаченной посылке, рассказал РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук. "Жертве звонят якобы от имени известного маркетплейса или службы доставки и сообщают о готовой к вручению посылке. Злоумышленники утверждают, что заказ уже оплачен, необходимо лишь согласовать удобное время для его получения. Если человек отвечает, что ничего не заказывал, мошенники объясняют это якобы ошибкой, подарком или тем, что кто-то мог оформить заказ на его имя", - сказал он. Во время разговора человеку предлагают подтвердить личность и отправляют по смс-уведомлению код, ссылаясь на требования службы доставки или безопасности площадки. Эксперт отмечает, что на деле этот код используется мошенниками для входа в личный кабинет пользователя или подтверждения операций с его банковскими счетами. В некоторых случаях злоумышленники присылают ссылку якобы от курьерской компании, которая ведет на поддельный сайт. На этом ресурсе жертву просят ввести личные данные. Кроме того, во время разговора мошенники могут утверждать, что без немедленного подтверждения или прохождения верификации посылка будет утилизирована, деньги не вернуть, а возможна даже блокировка аккаунта на маркетплейсе. Таким образом, аферистам удается убедить жертву передать им конфиденциальные данные, рассказал Бийчук.
https://ria.ru/20250716/moshenniki-2029362795.html
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общество, мтс
Общество, МТС
Эксперт: мошенники стали звонить от лица сотрудников маркетплейсов

Мошенники стали звонить россиянам от лица сотрудников маркетплейсов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Мошенники стали звонить россиянам, представляясь сотрудниками маркетплейсов и курьерских служб: они сообщают о готовой к вручению и уже оплаченной посылке, рассказал РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук.
"Жертве звонят якобы от имени известного маркетплейса или службы доставки и сообщают о готовой к вручению посылке. Злоумышленники утверждают, что заказ уже оплачен, необходимо лишь согласовать удобное время для его получения. Если человек отвечает, что ничего не заказывал, мошенники объясняют это якобы ошибкой, подарком или тем, что кто-то мог оформить заказ на его имя", - сказал он.
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Во время разговора человеку предлагают подтвердить личность и отправляют по смс-уведомлению код, ссылаясь на требования службы доставки или безопасности площадки.
Эксперт отмечает, что на деле этот код используется мошенниками для входа в личный кабинет пользователя или подтверждения операций с его банковскими счетами. В некоторых случаях злоумышленники присылают ссылку якобы от курьерской компании, которая ведет на поддельный сайт. На этом ресурсе жертву просят ввести личные данные.
Кроме того, во время разговора мошенники могут утверждать, что без немедленного подтверждения или прохождения верификации посылка будет утилизирована, деньги не вернуть, а возможна даже блокировка аккаунта на маркетплейсе. Таким образом, аферистам удается убедить жертву передать им конфиденциальные данные, рассказал Бийчук.
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