https://ria.ru/20250721/moor-2030478359.html
Тюменская область показывает высокие результаты по цифровизации
Тюменская область показывает высокие результаты по цифровизации - РИА Новости, 21.07.2025
Тюменская область показывает высокие результаты по цифровизации
Тюменская область демонстрирует высокие результаты в цифровизации по ключевым отраслям, заявил глава региона Александр Моор. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T18:31:00+03:00
2025-07-21T18:31:00+03:00
2025-07-21T18:31:00+03:00
тюменская область
тюменская область
александр моор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873915997_0:142:3138:1907_1920x0_80_0_0_ff937584b20c95c5154e53cb43b9f632.jpg
ТЮМЕНЬ, 21 июл - РИА Новости. Тюменская область демонстрирует высокие результаты в цифровизации по ключевым отраслям, заявил глава региона Александр Моор. "Подвели итоги 2024 года по цифровизации. Тюменская область демонстрирует высокие результаты по этому показателю. Уровень цифровой зрелости ключевых отраслей региона – 92,8%. Это выше планового значения (85,9%), один из лучших показателей в стране", - сообщил Моор в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что все массовые социально значимые услуги доступны жителям в электронной форме. Две трети обращений поступают через портал госуслуг. Около 80% жителей региона выбирают цифровые сервисы. Все государственные медорганизации области перешли на работу с электронными медкартами. Дистанционная запись к врачам стала повседневной практикой. Более 830 тысяч человек пользуются сервисом "Мое здоровье" на портале госуслуг – вдвое больше, чем два года назад. Кроме того, 100% государственных и муниципальных образовательных организаций обеспечены доступом к интернету по технологии Wi-Fi. "Информационные технологии становятся привычным инструментом в повседневной жизни. Они делают услуги доступнее, улучшают качество среды и помогают сосредоточиться на главном – здоровье, развитии и заботе о близких. Продолжаем движение вперед", - заключил Моор.
https://ria.ru/20250714/festival-2028976485.html
тюменская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873915997_85:161:2601:2048_1920x0_80_0_0_8b4d29fe34b6ef1b5bcdd2aebe739f84.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюменская область, александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор
Тюменская область показывает высокие результаты по цифровизации
Моор: Тюменская область демонстрирует высокие результаты по цифровизации
ТЮМЕНЬ, 21 июл - РИА Новости. Тюменская область демонстрирует высокие результаты в цифровизации по ключевым отраслям, заявил глава региона Александр Моор.
"Подвели итоги 2024 года по цифровизации. Тюменская область демонстрирует высокие результаты по этому показателю. Уровень цифровой зрелости ключевых отраслей региона – 92,8%. Это выше планового значения (85,9%), один из лучших показателей в стране", - сообщил Моор в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что все массовые социально значимые услуги доступны жителям в электронной форме. Две трети обращений поступают через портал госуслуг. Около 80% жителей региона выбирают цифровые сервисы. Все государственные медорганизации области перешли на работу с электронными медкартами. Дистанционная запись к врачам стала повседневной практикой. Более 830 тысяч человек пользуются сервисом "Мое здоровье" на портале госуслуг – вдвое больше, чем два года назад. Кроме того, 100% государственных и муниципальных образовательных организаций обеспечены доступом к интернету по технологии Wi-Fi.
"Информационные технологии становятся привычным инструментом в повседневной жизни. Они делают услуги доступнее, улучшают качество среды и помогают сосредоточиться на главном – здоровье, развитии и заботе о близких. Продолжаем движение вперед", - заключил Моор.