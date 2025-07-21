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Тюменская область показывает высокие результаты по цифровизации - РИА Новости, 21.07.2025
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
18:31 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/moor-2030478359.html
Тюменская область показывает высокие результаты по цифровизации
Тюменская область показывает высокие результаты по цифровизации - РИА Новости, 21.07.2025
Тюменская область показывает высокие результаты по цифровизации
Тюменская область демонстрирует высокие результаты в цифровизации по ключевым отраслям, заявил глава региона Александр Моор. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T18:31:00+03:00
2025-07-21T18:31:00+03:00
тюменская область
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 21 июл - РИА Новости. Тюменская область демонстрирует высокие результаты в цифровизации по ключевым отраслям, заявил глава региона Александр Моор. "Подвели итоги 2024 года по цифровизации. Тюменская область демонстрирует высокие результаты по этому показателю. Уровень цифровой зрелости ключевых отраслей региона – 92,8%. Это выше планового значения (85,9%), один из лучших показателей в стране", - сообщил Моор в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что все массовые социально значимые услуги доступны жителям в электронной форме. Две трети обращений поступают через портал госуслуг. Около 80% жителей региона выбирают цифровые сервисы. Все государственные медорганизации области перешли на работу с электронными медкартами. Дистанционная запись к врачам стала повседневной практикой. Более 830 тысяч человек пользуются сервисом "Мое здоровье" на портале госуслуг – вдвое больше, чем два года назад. Кроме того, 100% государственных и муниципальных образовательных организаций обеспечены доступом к интернету по технологии Wi-Fi. "Информационные технологии становятся привычным инструментом в повседневной жизни. Они делают услуги доступнее, улучшают качество среды и помогают сосредоточиться на главном – здоровье, развитии и заботе о близких. Продолжаем движение вперед", - заключил Моор.
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тюменская область, александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор
Тюменская область показывает высокие результаты по цифровизации

Моор: Тюменская область демонстрирует высокие результаты по цифровизации

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 21 июл - РИА Новости. Тюменская область демонстрирует высокие результаты в цифровизации по ключевым отраслям, заявил глава региона Александр Моор.
"Подвели итоги 2024 года по цифровизации. Тюменская область демонстрирует высокие результаты по этому показателю. Уровень цифровой зрелости ключевых отраслей региона – 92,8%. Это выше планового значения (85,9%), один из лучших показателей в стране", - сообщил Моор в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что все массовые социально значимые услуги доступны жителям в электронной форме. Две трети обращений поступают через портал госуслуг. Около 80% жителей региона выбирают цифровые сервисы. Все государственные медорганизации области перешли на работу с электронными медкартами. Дистанционная запись к врачам стала повседневной практикой. Более 830 тысяч человек пользуются сервисом "Мое здоровье" на портале госуслуг – вдвое больше, чем два года назад. Кроме того, 100% государственных и муниципальных образовательных организаций обеспечены доступом к интернету по технологии Wi-Fi.
"Информационные технологии становятся привычным инструментом в повседневной жизни. Они делают услуги доступнее, улучшают качество среды и помогают сосредоточиться на главном – здоровье, развитии и заботе о близких. Продолжаем движение вперед", - заключил Моор.
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