https://ria.ru/20250721/mongayt-2030507810.html

Основанием для уголовного дела Монгайт* стали посты в Telegram

Основанием для уголовного дела Монгайт* стали посты в Telegram - РИА Новости, 21.07.2025

Основанием для уголовного дела Монгайт* стали посты в Telegram

Основанием для возбуждения уголовного дела в отношении журналистки "Дождя"* Анны Монгайт** стали публикации в Telegram-канале, в том числе об ударе по... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T22:38:00+03:00

2025-07-21T22:38:00+03:00

2025-07-21T22:38:00+03:00

происшествия

одесса

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Основанием для возбуждения уголовного дела в отношении журналистки "Дождя"* Анны Монгайт** стали публикации в Telegram-канале, в том числе об ударе по Спасо-Преображенскому собору в Одессе, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что против Монгайт** возбуждено уголовное дело за фейки о ВС РФ. "Основанием для возбуждения уголовного дела в отношении Анны Монгайт** стали публикации в ее Telegram-канале, в том числе относительно разрушения собора в Одессе", - сказал собеседник агентства. Летом 2023 года Минобороны РФ опровергло информацию киевского режима о поражении Спасо-Преображенского собора в Одессе в результате применения высокоточного оружия. По данным ведомства, наиболее вероятной причиной разрушения храма стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах.* СМИ, выполняющее функции иноагента.** признана в РФ иноагентом

https://ria.ru/20250709/sokolovskaya-2028163771.html

одесса

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происшествия, одесса, россия, вооруженные силы украины