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Основанием для уголовного дела Монгайт* стали посты в Telegram - РИА Новости, 21.07.2025
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22:38 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/mongayt-2030507810.html
Основанием для уголовного дела Монгайт* стали посты в Telegram
Основанием для уголовного дела Монгайт* стали посты в Telegram - РИА Новости, 21.07.2025
Основанием для уголовного дела Монгайт* стали посты в Telegram
Основанием для возбуждения уголовного дела в отношении журналистки "Дождя"* Анны Монгайт** стали публикации в Telegram-канале, в том числе об ударе по... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T22:38:00+03:00
2025-07-21T22:38:00+03:00
происшествия
одесса
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Основанием для возбуждения уголовного дела в отношении журналистки "Дождя"* Анны Монгайт** стали публикации в Telegram-канале, в том числе об ударе по Спасо-Преображенскому собору в Одессе, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что против Монгайт** возбуждено уголовное дело за фейки о ВС РФ. "Основанием для возбуждения уголовного дела в отношении Анны Монгайт** стали публикации в ее Telegram-канале, в том числе относительно разрушения собора в Одессе", - сказал собеседник агентства. Летом 2023 года Минобороны РФ опровергло информацию киевского режима о поражении Спасо-Преображенского собора в Одессе в результате применения высокоточного оружия. По данным ведомства, наиболее вероятной причиной разрушения храма стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах.* СМИ, выполняющее функции иноагента.** признана в РФ иноагентом
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одесса
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происшествия, одесса, россия, вооруженные силы украины
Происшествия, Одесса, Россия, Вооруженные силы Украины
Основанием для уголовного дела Монгайт* стали посты в Telegram

Основанием для уголовного дела Монгайт стали посты о разрушении храма в Одессе

CC BY 3.0 / Forbes / Anna Mongayt, August 2019Анна Монгайт*
Анна Монгайт* - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
CC BY 3.0 / Forbes / Anna Mongayt, August 2019
Анна Монгайт*. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Основанием для возбуждения уголовного дела в отношении журналистки "Дождя"* Анны Монгайт** стали публикации в Telegram-канале, в том числе об ударе по Спасо-Преображенскому собору в Одессе, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что против Монгайт** возбуждено уголовное дело за фейки о ВС РФ.
"Основанием для возбуждения уголовного дела в отношении Анны Монгайт** стали публикации в ее Telegram-канале, в том числе относительно разрушения собора в Одессе", - сказал собеседник агентства.
Летом 2023 года Минобороны РФ опровергло информацию киевского режима о поражении Спасо-Преображенского собора в Одессе в результате применения высокоточного оружия. По данным ведомства, наиболее вероятной причиной разрушения храма стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах.
* СМИ, выполняющее функции иноагента.
** признана в РФ иноагентом
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
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