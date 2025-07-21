https://ria.ru/20250721/mongayt--2030444041.html
Против журналистки Монгайт* возбудили дело о фейках о ВС России
Против журналистки Монгайт* возбудили дело о фейках о ВС России - РИА Новости, 21.07.2025
Против журналистки Монгайт* возбудили дело о фейках о ВС России
Против журналистки "Дождя"** Анны Монгайт* возбудили уголовное дело за фейки о российской армии, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T16:41:00+03:00
2025-07-21T16:41:00+03:00
2025-07-21T17:57:00+03:00
вооруженные силы рф
общество
следственный комитет россии (ск рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002235066_0:88:966:631_1920x0_80_0_0_cf1bc97191a8f0ed4276c08df615ffb3.jpg
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Против журналистки "Дождя"** Анны Монгайт* возбудили уголовное дело за фейки о российской армии, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."В отношении Анны Монгайт возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России")", — сказал собеседник агентства.На прошлой неделе в пресс-службе столичного главка СК России сообщили о возбуждении уголовных дел за фейки о ВС и неисполнение обязанностей иноагента в оношении главного редактора "Дождя"** Тихона Дзядко*, ведущей телеканала Екатерины Котрикадзе* и журналистки Валерии Ратниковой*.* Физические лица, признанные иноагентами на территории России.** СМИ, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20250718/reestr-2030017451.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002235066_0:0:966:726_1920x0_80_0_0_9a629e37cd4efe12bfdf060a6a7e2f10.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, общество, следственный комитет россии (ск рф), россия
Вооруженные силы РФ, Общество, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Против журналистки Монгайт* возбудили дело о фейках о ВС России
Против журналистки "Дождя" Анны Монгайт возбудили дело о фейках о ВС России