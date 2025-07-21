https://ria.ru/20250721/mongayt--2030444041.html

Против журналистки Монгайт* возбудили дело о фейках о ВС России

Против журналистки Монгайт* возбудили дело о фейках о ВС России - РИА Новости, 21.07.2025

Против журналистки Монгайт* возбудили дело о фейках о ВС России

Против журналистки "Дождя"** Анны Монгайт* возбудили уголовное дело за фейки о российской армии, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T16:41:00+03:00

2025-07-21T16:41:00+03:00

2025-07-21T17:57:00+03:00

вооруженные силы рф

общество

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Против журналистки "Дождя"** Анны Монгайт* возбудили уголовное дело за фейки о российской армии, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."В отношении Анны Монгайт возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России")", — сказал собеседник агентства.На прошлой неделе в пресс-службе столичного главка СК России сообщили о возбуждении уголовных дел за фейки о ВС и неисполнение обязанностей иноагента в оношении главного редактора "Дождя"** Тихона Дзядко*, ведущей телеканала Екатерины Котрикадзе* и журналистки Валерии Ратниковой*.* Физические лица, признанные иноагентами на территории России.** СМИ, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20250718/reestr-2030017451.html

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вооруженные силы рф, общество, следственный комитет россии (ск рф), россия