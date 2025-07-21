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Специалисты "Мосводостока" ликвидируют последствия непогоды на участке МКАД - РИА Новости, 22.07.2025
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10:32 21.07.2025 (обновлено: 13:13 22.07.2025)
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Специалисты "Мосводостока" ликвидируют последствия непогоды на участке МКАД
Специалисты "Мосводостока" ликвидируют последствия непогоды на участке МКАД - РИА Новости, 22.07.2025
Специалисты "Мосводостока" ликвидируют последствия непогоды на участке МКАД
Специалисты "Мосводостока" ликвидируют последствия непогоды на участке 16 километра МКАД в Москве в понедельник, сообщается в Telegram-канале "Мосводостока". РИА Новости, 22.07.2025
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мосводосток
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Специалисты "Мосводостока" ликвидируют последствия непогоды на участке 16 километра МКАД в Москве в понедельник, сообщается в Telegram-канале "Мосводостока". "Ситуация на МКАД в районе Капотни находится под контролем. В связи с выпадением сверхнормативных осадков на участке 16 км МКАД произошло образование временного скопления воды. Специалисты "Мосводостока" находятся на месте. Сотрудники выполняют откачку поверхностного стока при помощи мощных насосных установок", - говорится в сообщении.
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москва, мосводосток, мкад
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосводосток, МКАД
Специалисты "Мосводостока" ликвидируют последствия непогоды на участке МКАД

Специалисты Мосводостока ликвидируют последствия непогоды на участке 16 км МКАД

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДвижение автомобилей по МКАД
Движение автомобилей по МКАД - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Движение автомобилей по МКАД . Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Специалисты "Мосводостока" ликвидируют последствия непогоды на участке 16 километра МКАД в Москве в понедельник, сообщается в Telegram-канале "Мосводостока".
"Ситуация на МКАД в районе Капотни находится под контролем. В связи с выпадением сверхнормативных осадков на участке 16 км МКАД произошло образование временного скопления воды. Специалисты "Мосводостока" находятся на месте. Сотрудники выполняют откачку поверхностного стока при помощи мощных насосных установок", - говорится в сообщении.
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