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Специалисты "Мосводостока" ликвидируют последствия непогоды на участке МКАД
Специалисты "Мосводостока" ликвидируют последствия непогоды на участке МКАД - РИА Новости, 22.07.2025
Специалисты "Мосводостока" ликвидируют последствия непогоды на участке МКАД
Специалисты "Мосводостока" ликвидируют последствия непогоды на участке 16 километра МКАД в Москве в понедельник, сообщается в Telegram-канале "Мосводостока". РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-21T10:32:00+03:00
2025-07-21T10:32:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Специалисты "Мосводостока" ликвидируют последствия непогоды на участке 16 километра МКАД в Москве в понедельник, сообщается в Telegram-канале "Мосводостока". "Ситуация на МКАД в районе Капотни находится под контролем. В связи с выпадением сверхнормативных осадков на участке 16 км МКАД произошло образование временного скопления воды. Специалисты "Мосводостока" находятся на месте. Сотрудники выполняют откачку поверхностного стока при помощи мощных насосных установок", - говорится в сообщении.
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москва, мосводосток, мкад
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосводосток, МКАД
Специалисты "Мосводостока" ликвидируют последствия непогоды на участке МКАД
Специалисты Мосводостока ликвидируют последствия непогоды на участке 16 км МКАД