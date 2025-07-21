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"Мосводосток" локализовал последствия непогоды на участке МКАД

"Мосводосток" локализовал последствия непогоды на участке МКАД - РИА Новости, 22.07.2025

"Мосводосток" локализовал последствия непогоды на участке МКАД

Специалисты "Мосводостока" локализовали последствия непогоды на участке 16-го километра МКАД в Москве в понедельник, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-21T13:03:00+03:00

2025-07-21T13:03:00+03:00

2025-07-22T13:03:00+03:00

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Специалисты "Мосводостока" локализовали последствия непогоды на участке 16-го километра МКАД в Москве в понедельник, сообщается в Telegram-канале "Мосводостока". "Временное скопление воды на 16 километре МКАД локализовано. Движение автотранспорта осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в связи с выпадением сверхнормативных осадков на участке 16-го километра МКАД произошло образование временного скопления воды. Специалисты "Мосводостока" выполняли откачку поверхностного стока при помощи мощных насосных установок.

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