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"Мосводосток" локализовал последствия непогоды на участке МКАД - РИА Новости, 22.07.2025
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13:03 21.07.2025 (обновлено: 13:03 22.07.2025)
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"Мосводосток" локализовал последствия непогоды на участке МКАД
"Мосводосток" локализовал последствия непогоды на участке МКАД - РИА Новости, 22.07.2025
"Мосводосток" локализовал последствия непогоды на участке МКАД
Специалисты "Мосводостока" локализовали последствия непогоды на участке 16-го километра МКАД в Москве в понедельник, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-21T13:03:00+03:00
2025-07-22T13:03:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Специалисты "Мосводостока" локализовали последствия непогоды на участке 16-го километра МКАД в Москве в понедельник, сообщается в Telegram-канале "Мосводостока". "Временное скопление воды на 16 километре МКАД локализовано. Движение автотранспорта осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в связи с выпадением сверхнормативных осадков на участке 16-го километра МКАД произошло образование временного скопления воды. Специалисты "Мосводостока" выполняли откачку поверхностного стока при помощи мощных насосных установок.
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москва, мосводосток, мкад
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосводосток, МКАД
"Мосводосток" локализовал последствия непогоды на участке МКАД

"Мосводосток" локализовал последствия непогоды на участке 16 километра МКАД

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге
Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Специалисты "Мосводостока" локализовали последствия непогоды на участке 16-го километра МКАД в Москве в понедельник, сообщается в Telegram-канале "Мосводостока".
"Временное скопление воды на 16 километре МКАД локализовано. Движение автотранспорта осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в связи с выпадением сверхнормативных осадков на участке 16-го километра МКАД произошло образование временного скопления воды. Специалисты "Мосводостока" выполняли откачку поверхностного стока при помощи мощных насосных установок.
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