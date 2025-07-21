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Мишустин осмотрел автомобильный пункт пропуска через госграницу с Китаем - РИА Новости, 21.07.2025
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07:12 21.07.2025 (обновлено: 07:29 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/mishustin-2030339349.html
Мишустин осмотрел автомобильный пункт пропуска через госграницу с Китаем
Мишустин осмотрел автомобильный пункт пропуска через госграницу с Китаем - РИА Новости, 21.07.2025
Мишустин осмотрел автомобильный пункт пропуска через госграницу с Китаем
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ осмотрел автомобильный пункт пропуска (АПП) через... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T07:12:00+03:00
2025-07-21T07:29:00+03:00
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ осмотрел автомобильный пункт пропуска (АПП) через государственную границу "Кани-Курган". "Кани-курган" является одним из ключевых погранпереходов на российско-китайской границе. Десятого июня 2022 года состоялась официальная церемония открытия движения грузового транспорта через пограничный мостовой переход и через пункты пропуска "Кани-Курган" и "Хэйхэ" пошли первые грузовые автомобили. В настоящее время с российской стороны пункт пропуска "Кани-Курган" функционирует по временной схеме с ограничениями по инфраструктуре и пропускной способности. Временная схема создана на период до завершения создания постоянного автомобильного пункта пропуска. За весь период работы с момента открытия движения по состоянию на 7 июля 2025 года через мостовой переход проехало более 170 тысяч транспортных средств. Наблюдается положительная динамика объема грузоперевозок и увеличение количества транспортных средств, пересекающих мостовой переход. "Важнейший объект в нашей транспортно-логистической сети. Он позволит увеличить объемы перевозок по новому мостовому переходу через реку Амур с соседним Китаем. Поэтому необходимо, не теряя набранного темпа, завершить его строительство до конца этого года", - подчеркнул Мишустин во время осмотра.Премьер отметил, что объект является высокотехнологичным, заложены самые современные решения и средства цифрового контроля. За весь период работы с момента открытия движения по состоянию на 7 июля 2025 года через мостовой переход проехало более 170 тысяч транспортных средств. Наблюдается положительная динамика объема грузоперевозок и увеличение количества транспортных средств, пересекающих мостовой переход.С августа 2023 года открыты перевозки опасных грузов (гелий, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ). Перевозки опасных грузов осуществляются в ежедневном режиме, отмечается постепенное наращивание их объемов. Так, за прошедший период 2025 года экспортный поток транспорта с опасными грузами возрос с 91 транспортного средства за январь до 225 транспортных средств за июнь. Ведется постоянная работа по увеличению транспортного потока, наращиванию объема грузоперевозок и расширению номенклатуры перевозимых грузов.
https://ria.ru/20250721/mishustin-2030335892.html
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экономика, китай, россия, михаил мишустин
Экономика, Китай, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин осмотрел автомобильный пункт пропуска через госграницу с Китаем

Мишустин осмотрел автомобильный пункт пропуска через госграницу "Кани-Курган"

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкРабочая поездка премьер-министра Михаила Мишустина в Дальневосточный федеральный округ
Рабочая поездка премьер-министра Михаила Мишустина в Дальневосточный федеральный округ - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Рабочая поездка премьер-министра Михаила Мишустина в Дальневосточный федеральный округ
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ осмотрел автомобильный пункт пропуска (АПП) через государственную границу "Кани-Курган".
"Кани-курган" является одним из ключевых погранпереходов на российско-китайской границе. Десятого июня 2022 года состоялась официальная церемония открытия движения грузового транспорта через пограничный мостовой переход и через пункты пропуска "Кани-Курган" и "Хэйхэ" пошли первые грузовые автомобили.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и министр транспорта РФ Андрей Никитин во время осмотра автомобильного пункта пропуска через государственную границу Кани-Курган - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
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В настоящее время с российской стороны пункт пропуска "Кани-Курган" функционирует по временной схеме с ограничениями по инфраструктуре и пропускной способности. Временная схема создана на период до завершения создания постоянного автомобильного пункта пропуска. За весь период работы с момента открытия движения по состоянию на 7 июля 2025 года через мостовой переход проехало более 170 тысяч транспортных средств. Наблюдается положительная динамика объема грузоперевозок и увеличение количества транспортных средств, пересекающих мостовой переход.
"Важнейший объект в нашей транспортно-логистической сети. Он позволит увеличить объемы перевозок по новому мостовому переходу через реку Амур с соседним Китаем. Поэтому необходимо, не теряя набранного темпа, завершить его строительство до конца этого года", - подчеркнул Мишустин во время осмотра.
Премьер отметил, что объект является высокотехнологичным, заложены самые современные решения и средства цифрового контроля. За весь период работы с момента открытия движения по состоянию на 7 июля 2025 года через мостовой переход проехало более 170 тысяч транспортных средств. Наблюдается положительная динамика объема грузоперевозок и увеличение количества транспортных средств, пересекающих мостовой переход.
С августа 2023 года открыты перевозки опасных грузов (гелий, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ). Перевозки опасных грузов осуществляются в ежедневном режиме, отмечается постепенное наращивание их объемов. Так, за прошедший период 2025 года экспортный поток транспорта с опасными грузами возрос с 91 транспортного средства за январь до 225 транспортных средств за июнь.
Ведется постоянная работа по увеличению транспортного потока, наращиванию объема грузоперевозок и расширению номенклатуры перевозимых грузов.
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