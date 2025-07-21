https://ria.ru/20250721/mishustin-2030339349.html

Мишустин осмотрел автомобильный пункт пропуска через госграницу с Китаем

Мишустин осмотрел автомобильный пункт пропуска через госграницу с Китаем - РИА Новости, 21.07.2025

Мишустин осмотрел автомобильный пункт пропуска через госграницу с Китаем

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ осмотрел автомобильный пункт пропуска (АПП) через... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T07:12:00+03:00

2025-07-21T07:12:00+03:00

2025-07-21T07:29:00+03:00

экономика

китай

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ осмотрел автомобильный пункт пропуска (АПП) через государственную границу "Кани-Курган". "Кани-курган" является одним из ключевых погранпереходов на российско-китайской границе. Десятого июня 2022 года состоялась официальная церемония открытия движения грузового транспорта через пограничный мостовой переход и через пункты пропуска "Кани-Курган" и "Хэйхэ" пошли первые грузовые автомобили. В настоящее время с российской стороны пункт пропуска "Кани-Курган" функционирует по временной схеме с ограничениями по инфраструктуре и пропускной способности. Временная схема создана на период до завершения создания постоянного автомобильного пункта пропуска. За весь период работы с момента открытия движения по состоянию на 7 июля 2025 года через мостовой переход проехало более 170 тысяч транспортных средств. Наблюдается положительная динамика объема грузоперевозок и увеличение количества транспортных средств, пересекающих мостовой переход. "Важнейший объект в нашей транспортно-логистической сети. Он позволит увеличить объемы перевозок по новому мостовому переходу через реку Амур с соседним Китаем. Поэтому необходимо, не теряя набранного темпа, завершить его строительство до конца этого года", - подчеркнул Мишустин во время осмотра.Премьер отметил, что объект является высокотехнологичным, заложены самые современные решения и средства цифрового контроля. За весь период работы с момента открытия движения по состоянию на 7 июля 2025 года через мостовой переход проехало более 170 тысяч транспортных средств. Наблюдается положительная динамика объема грузоперевозок и увеличение количества транспортных средств, пересекающих мостовой переход.С августа 2023 года открыты перевозки опасных грузов (гелий, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ). Перевозки опасных грузов осуществляются в ежедневном режиме, отмечается постепенное наращивание их объемов. Так, за прошедший период 2025 года экспортный поток транспорта с опасными грузами возрос с 91 транспортного средства за январь до 225 транспортных средств за июнь. Ведется постоянная работа по увеличению транспортного потока, наращиванию объема грузоперевозок и расширению номенклатуры перевозимых грузов.

https://ria.ru/20250721/mishustin-2030335892.html

https://ria.ru/20250721/mishustin-2030335087.html

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экономика, китай, россия, михаил мишустин