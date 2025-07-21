https://ria.ru/20250721/mishustin-2030335892.html

Мишустин рассказал о перспективах скоростной трассы М-12 "Восток"

Мишустин рассказал о перспективах скоростной трассы М-12 "Восток" - РИА Новости, 21.07.2025

Мишустин рассказал о перспективах скоростной трассы М-12 "Восток"

Скоростная автодорога М-12 "Восток" в перспективе соединит центральную часть России с Сибирью и Дальним Востоком, сообщил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T06:16:00+03:00

2025-07-21T06:16:00+03:00

2025-07-21T09:46:00+03:00

экономика

дальний восток

россия

тюмень

михаил мишустин

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл - РИА Новости. Скоростная автодорога М-12 "Восток" в перспективе соединит центральную часть России с Сибирью и Дальним Востоком, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Недавно при участии президента открывали еще один участок трассы М-12 "Восток", которая будет продлена до Тюмени и войдет в опорную автодорожную сеть Сибири и Дальнего Востока. Что значительно увеличит транзитные возможности. Она станет частью международной транспортной архитектуры и важной, конкурентной логистической артерией", - сказал он. Мишустин отметил, что развитие дорожной сети очень важно для транспортной связанности территорий Дальнего Востока, мобильности жителей, развития экономики. Протяженность дорог в макрорегионе сегодня почти 60 тысяч километров, 8 тысяч из них входят в опорную сеть. В нацпроекте "Инфраструктура для жизни" определены свыше 370 миллиардов рублей на дорожную деятельность для регионов Дальнего Востока до 2030 года. "Очень важно довести состояние трасс до среднероссийского уровня. И еще в соответствующем шестилетнем плане предусмотрена реализация 36 региональных дорожных объектов на общую сумму более 130 миллиардов рублей", - добавил глава кабмина.

https://ria.ru/20250721/mishustin-2030334479.html

https://ria.ru/20250721/mishustin-2030335087.html

дальний восток

россия

тюмень

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экономика, дальний восток, россия, тюмень, михаил мишустин