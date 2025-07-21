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Мишустин рассказал о перспективах скоростной трассы М-12 "Восток" - РИА Новости, 21.07.2025
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06:16 21.07.2025 (обновлено: 09:46 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/mishustin-2030335892.html
Мишустин рассказал о перспективах скоростной трассы М-12 "Восток"
Мишустин рассказал о перспективах скоростной трассы М-12 "Восток" - РИА Новости, 21.07.2025
Мишустин рассказал о перспективах скоростной трассы М-12 "Восток"
Скоростная автодорога М-12 "Восток" в перспективе соединит центральную часть России с Сибирью и Дальним Востоком, сообщил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T06:16:00+03:00
2025-07-21T09:46:00+03:00
экономика
дальний восток
россия
тюмень
михаил мишустин
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл - РИА Новости. Скоростная автодорога М-12 "Восток" в перспективе соединит центральную часть России с Сибирью и Дальним Востоком, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Недавно при участии президента открывали еще один участок трассы М-12 "Восток", которая будет продлена до Тюмени и войдет в опорную автодорожную сеть Сибири и Дальнего Востока. Что значительно увеличит транзитные возможности. Она станет частью международной транспортной архитектуры и важной, конкурентной логистической артерией", - сказал он. Мишустин отметил, что развитие дорожной сети очень важно для транспортной связанности территорий Дальнего Востока, мобильности жителей, развития экономики. Протяженность дорог в макрорегионе сегодня почти 60 тысяч километров, 8 тысяч из них входят в опорную сеть. В нацпроекте "Инфраструктура для жизни" определены свыше 370 миллиардов рублей на дорожную деятельность для регионов Дальнего Востока до 2030 года. "Очень важно довести состояние трасс до среднероссийского уровня. И еще в соответствующем шестилетнем плане предусмотрена реализация 36 региональных дорожных объектов на общую сумму более 130 миллиардов рублей", - добавил глава кабмина.
https://ria.ru/20250721/mishustin-2030334479.html
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экономика, дальний восток, россия, тюмень, михаил мишустин
Экономика, Дальний Восток, Россия, Тюмень, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о перспективах скоростной трассы М-12 "Восток"

Мишустин: трасса М-12 "Восток" соединит центральную часть России с Сибирью и ДФО

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и министр транспорта РФ Андрей Никитин во время осмотра автомобильного пункта пропуска через государственную границу "Кани-Курган"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и министр транспорта РФ Андрей Никитин во время осмотра автомобильного пункта пропуска через государственную границу Кани-Курган - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и министр транспорта РФ Андрей Никитин во время осмотра автомобильного пункта пропуска через государственную границу "Кани-Курган"
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл - РИА Новости. Скоростная автодорога М-12 "Восток" в перспективе соединит центральную часть России с Сибирью и Дальним Востоком, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Недавно при участии президента открывали еще один участок трассы М-12 "Восток", которая будет продлена до Тюмени и войдет в опорную автодорожную сеть Сибири и Дальнего Востока. Что значительно увеличит транзитные возможности. Она станет частью международной транспортной архитектуры и важной, конкурентной логистической артерией", - сказал он.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Мишустину доложили о реконструкции самой загруженной трассы Приамурья
Вчера, 05:48
Мишустин отметил, что развитие дорожной сети очень важно для транспортной связанности территорий Дальнего Востока, мобильности жителей, развития экономики.
Протяженность дорог в макрорегионе сегодня почти 60 тысяч километров, 8 тысяч из них входят в опорную сеть. В нацпроекте "Инфраструктура для жизни" определены свыше 370 миллиардов рублей на дорожную деятельность для регионов Дальнего Востока до 2030 года.
"Очень важно довести состояние трасс до среднероссийского уровня. И еще в соответствующем шестилетнем плане предусмотрена реализация 36 региональных дорожных объектов на общую сумму более 130 миллиардов рублей", - добавил глава кабмина.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра строящегося аэровокзального комплекса Международного аэропорта Благовещенск (Игнатьево) - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Мишустин рассказал о планах модернизации аэродромных комплексов к 2030 году
Вчера, 06:05
 
ЭкономикаДальний ВостокРоссияТюменьМихаил Мишустин
 
 
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