Мишустин рассказал о перспективах скоростной трассы М-12 "Восток"
Мишустин: трасса М-12 "Восток" соединит центральную часть России с Сибирью и ДФО
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и министр транспорта РФ Андрей Никитин во время осмотра автомобильного пункта пропуска через государственную границу "Кани-Курган"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и министр транспорта РФ Андрей Никитин во время осмотра автомобильного пункта пропуска через государственную границу "Кани-Курган"
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл - РИА Новости. Скоростная автодорога М-12 "Восток" в перспективе соединит центральную часть России с Сибирью и Дальним Востоком, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Недавно при участии президента открывали еще один участок трассы М-12 "Восток", которая будет продлена до Тюмени и войдет в опорную автодорожную сеть Сибири и Дальнего Востока. Что значительно увеличит транзитные возможности. Она станет частью международной транспортной архитектуры и важной, конкурентной логистической артерией", - сказал он.
Мишустин отметил, что развитие дорожной сети очень важно для транспортной связанности территорий Дальнего Востока, мобильности жителей, развития экономики.
Протяженность дорог в макрорегионе сегодня почти 60 тысяч километров, 8 тысяч из них входят в опорную сеть. В нацпроекте "Инфраструктура для жизни" определены свыше 370 миллиардов рублей на дорожную деятельность для регионов Дальнего Востока до 2030 года.
"Очень важно довести состояние трасс до среднероссийского уровня. И еще в соответствующем шестилетнем плане предусмотрена реализация 36 региональных дорожных объектов на общую сумму более 130 миллиардов рублей", - добавил глава кабмина.