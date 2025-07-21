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Мишустин рассказал о планах модернизации аэродромных комплексов к 2030 году - РИА Новости, 21.07.2025
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06:05 21.07.2025 (обновлено: 09:46 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/mishustin-2030335087.html
Мишустин рассказал о планах модернизации аэродромных комплексов к 2030 году
Мишустин рассказал о планах модернизации аэродромных комплексов к 2030 году - РИА Новости, 21.07.2025
Мишустин рассказал о планах модернизации аэродромных комплексов к 2030 году
Россия планирует модернизировать не менее 75 аэропортов к 2030 году, отметил премьер-министр России Михаил Мишустин во время осмотра строящегося терминала... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T06:05:00+03:00
2025-07-21T09:46:00+03:00
экономика
россия
благовещенск
петропавловск-камчатский
михаил мишустин
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл - РИА Новости. Россия планирует модернизировать не менее 75 аэропортов к 2030 году, отметил премьер-министр России Михаил Мишустин во время осмотра строящегося терминала международного аэропорта в Благовещенске. "Вопросы связанности российских субъектов особенно важны. Для этого по всей стране ведем реконструкцию аэропортовой и аэродромной сети. С начала текущего года введены в эксплуатацию и принимают рейсы уже четыре новых терминала - в Новокузнецке, Тюмени, Петропавловске-Камчатском, Минеральных Водах. По поручению президента до 2030 года должны модернизировать не менее 75 аэродромных комплексов. И практически все регионы Дальнего Востока включены в эту программу", - сказал он. Мишустин напомнил, что за последние шесть лет проведена реконструкция порядка 20 объектов аэродромной инфраструктуры. И еще свыше 20 планируется обновить в ближайшие пять лет в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система". Премьер особо отметил тот факт, что работа идет с привлечением частных инвестиций. Он указал, что таким образом построен не только терминал в Благовещенске, но и аэровокзальные комплексы в Магадане и Улан-Удэ, в Хабаровске. Также в 2025 году запустили обновленный аэропорт в Петропавловске-Камчатском. "Развитие гражданской авиации и сопутствующей инфраструктуры для нашей страны имеет огромное значение. А для Дальневосточного округа - особенно, учитывая расстояния между населенными пунктами здесь. Не говоря уже о путешествиях в другие регионы", - подытожил Мишустин.
https://ria.ru/20250721/mishustin-2030334479.html
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благовещенск
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экономика, россия, благовещенск, петропавловск-камчатский, михаил мишустин
Экономика, Россия, Благовещенск, Петропавловск-Камчатский, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о планах модернизации аэродромных комплексов к 2030 году

Мишустин: Россия планирует модернизировать не менее 75 аэродромных комплексов

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра строящегося аэровокзального комплекса Международного аэропорта Благовещенск (Игнатьево)
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра строящегося аэровокзального комплекса Международного аэропорта Благовещенск (Игнатьево) - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра строящегося аэровокзального комплекса Международного аэропорта Благовещенск (Игнатьево)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл - РИА Новости. Россия планирует модернизировать не менее 75 аэропортов к 2030 году, отметил премьер-министр России Михаил Мишустин во время осмотра строящегося терминала международного аэропорта в Благовещенске.
"Вопросы связанности российских субъектов особенно важны. Для этого по всей стране ведем реконструкцию аэропортовой и аэродромной сети. С начала текущего года введены в эксплуатацию и принимают рейсы уже четыре новых терминала - в Новокузнецке, Тюмени, Петропавловске-Камчатском, Минеральных Водах. По поручению президента до 2030 года должны модернизировать не менее 75 аэродромных комплексов. И практически все регионы Дальнего Востока включены в эту программу", - сказал он.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
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Мишустин напомнил, что за последние шесть лет проведена реконструкция порядка 20 объектов аэродромной инфраструктуры. И еще свыше 20 планируется обновить в ближайшие пять лет в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система".
Премьер особо отметил тот факт, что работа идет с привлечением частных инвестиций. Он указал, что таким образом построен не только терминал в Благовещенске, но и аэровокзальные комплексы в Магадане и Улан-Удэ, в Хабаровске. Также в 2025 году запустили обновленный аэропорт в Петропавловске-Камчатском.
"Развитие гражданской авиации и сопутствующей инфраструктуры для нашей страны имеет огромное значение. А для Дальневосточного округа - особенно, учитывая расстояния между населенными пунктами здесь. Не говоря уже о путешествиях в другие регионы", - подытожил Мишустин.
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ЭкономикаРоссияБлаговещенскПетропавловск-КамчатскийМихаил Мишустин
 
 
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