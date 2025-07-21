https://ria.ru/20250721/mishustin-2030334347.html
Мишустин осмотрел строящийся терминал аэропорта в Благовещенске
Мишустин осмотрел строящийся терминал аэропорта в Благовещенске - РИА Новости, 21.07.2025
Мишустин осмотрел строящийся терминал аэропорта в Благовещенске
Премьер-министр России Михаил Мишустин начал программу в Благовещенске с осмотра строящегося терминала международного аэропорта. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T05:44:00+03:00
2025-07-21T05:44:00+03:00
2025-07-21T07:07:00+03:00
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин начал программу в Благовещенске с осмотра строящегося терминала международного аэропорта. Возведение нового аэровокзального комплекса началось в 2023 году. Сейчас уже завершен монтаж металлоконструкций здания, 3 тысячи квадратных метров стеновых сэндвич-панелей. Ведутся работы с фасадными и витражными конструкциями. Внутри здания сооружают перегородки и обустраивают инженерные системы. На привокзальной площади для пассажиров и гостей оборудуют рекреационную зону. Здесь расположится амфитеатр с навесом, сад камней, скамейки и беседки для хранения багажных тележек. Обновленная привокзальная площадь, как ожидается, будет сдана в эксплуатацию в третьем квартале 2025 года. На сегодняшний день за счет средств федерального бюджета модернизация аэродромного комплекса завершена практически в полном объеме. В частности, успешно используется новая взлетно-посадочная полоса - она способна принимать все типы воздушных судов. Всего за шесть лет пассажиропоток в аэропорту Благовещенска вырос в 2,5 раза. Если в 2018 году он составлял порядка 418 тысяч человек, то в 2024 году достиг 928 тысяч. В 2025 году ожидается больше 1 миллиона пассажиров.
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благовещенск, россия, михаил мишустин
Благовещенск, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин осмотрел строящийся терминал аэропорта в Благовещенске
Мишустин осмотрел строящийся терминал международного аэропорта в Благовещенске
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин начал программу в Благовещенске с осмотра строящегося терминала международного аэропорта.
Возведение нового аэровокзального комплекса началось в 2023 году. Сейчас уже завершен монтаж металлоконструкций здания, 3 тысячи квадратных метров стеновых сэндвич-панелей. Ведутся работы с фасадными и витражными конструкциями. Внутри здания сооружают перегородки и обустраивают инженерные системы.
На привокзальной площади для пассажиров и гостей оборудуют рекреационную зону. Здесь расположится амфитеатр с навесом, сад камней, скамейки и беседки для хранения багажных тележек. Обновленная привокзальная площадь, как ожидается, будет сдана в эксплуатацию в третьем квартале 2025 года.
На сегодняшний день за счет средств федерального бюджета модернизация аэродромного комплекса завершена практически в полном объеме. В частности, успешно используется новая взлетно-посадочная полоса - она способна принимать все типы воздушных судов.
Всего за шесть лет пассажиропоток в аэропорту Благовещенска
вырос в 2,5 раза. Если в 2018 году он составлял порядка 418 тысяч человек, то в 2024 году достиг 928 тысяч. В 2025 году ожидается больше 1 миллиона пассажиров.