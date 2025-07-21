Рейтинг@Mail.ru
Мишустин осмотрел строящийся терминал аэропорта в Благовещенске - РИА Новости, 21.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:44 21.07.2025 (обновлено: 07:07 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/mishustin-2030334347.html
Мишустин осмотрел строящийся терминал аэропорта в Благовещенске
Мишустин осмотрел строящийся терминал аэропорта в Благовещенске - РИА Новости, 21.07.2025
Мишустин осмотрел строящийся терминал аэропорта в Благовещенске
Премьер-министр России Михаил Мишустин начал программу в Благовещенске с осмотра строящегося терминала международного аэропорта. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T05:44:00+03:00
2025-07-21T07:07:00+03:00
благовещенск
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030338600_0:0:3097:1742_1920x0_80_0_0_2a6c9e7a2b07a2f55cc54cd3de7a1a84.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин начал программу в Благовещенске с осмотра строящегося терминала международного аэропорта. Возведение нового аэровокзального комплекса началось в 2023 году. Сейчас уже завершен монтаж металлоконструкций здания, 3 тысячи квадратных метров стеновых сэндвич-панелей. Ведутся работы с фасадными и витражными конструкциями. Внутри здания сооружают перегородки и обустраивают инженерные системы. На привокзальной площади для пассажиров и гостей оборудуют рекреационную зону. Здесь расположится амфитеатр с навесом, сад камней, скамейки и беседки для хранения багажных тележек. Обновленная привокзальная площадь, как ожидается, будет сдана в эксплуатацию в третьем квартале 2025 года. На сегодняшний день за счет средств федерального бюджета модернизация аэродромного комплекса завершена практически в полном объеме. В частности, успешно используется новая взлетно-посадочная полоса - она способна принимать все типы воздушных судов. Всего за шесть лет пассажиропоток в аэропорту Благовещенска вырос в 2,5 раза. Если в 2018 году он составлял порядка 418 тысяч человек, то в 2024 году достиг 928 тысяч. В 2025 году ожидается больше 1 миллиона пассажиров.
https://ria.ru/20250721/mishustin-2030333697.html
благовещенск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030338600_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_08a09df7aa3f4a866726e41f6178a924.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
благовещенск, россия, михаил мишустин
Благовещенск, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин осмотрел строящийся терминал аэропорта в Благовещенске

Мишустин осмотрел строящийся терминал международного аэропорта в Благовещенске

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкРабочая поездка премьер-министра Михаила Мишустина в Дальневосточный федеральный округ
Рабочая поездка премьер-министра Михаила Мишустина в Дальневосточный федеральный округ - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Рабочая поездка премьер-министра Михаила Мишустина в Дальневосточный федеральный округ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин начал программу в Благовещенске с осмотра строящегося терминала международного аэропорта.
Возведение нового аэровокзального комплекса началось в 2023 году. Сейчас уже завершен монтаж металлоконструкций здания, 3 тысячи квадратных метров стеновых сэндвич-панелей. Ведутся работы с фасадными и витражными конструкциями. Внутри здания сооружают перегородки и обустраивают инженерные системы.
На привокзальной площади для пассажиров и гостей оборудуют рекреационную зону. Здесь расположится амфитеатр с навесом, сад камней, скамейки и беседки для хранения багажных тележек. Обновленная привокзальная площадь, как ожидается, будет сдана в эксплуатацию в третьем квартале 2025 года.
На сегодняшний день за счет средств федерального бюджета модернизация аэродромного комплекса завершена практически в полном объеме. В частности, успешно используется новая взлетно-посадочная полоса - она способна принимать все типы воздушных судов.
Всего за шесть лет пассажиропоток в аэропорту Благовещенска вырос в 2,5 раза. Если в 2018 году он составлял порядка 418 тысяч человек, то в 2024 году достиг 928 тысяч. В 2025 году ожидается больше 1 миллиона пассажиров.
Рабочая поездка премьер-министра Михаила Мишустина в Дальневосточный федеральный округ - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Мишустин прилетел в Благовещенск в рамках ежегодной поездки
Вчера, 05:25
 
БлаговещенскРоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала