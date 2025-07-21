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Адвокат прокомментировал сообщения об ограничении выпуска "Мирамистина" - РИА Новости, 22.07.2025
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23:18 21.07.2025 (обновлено: 00:06 22.07.2025)
https://ria.ru/20250721/miramistin-2030510347.html
Адвокат прокомментировал сообщения об ограничении выпуска "Мирамистина"
Адвокат прокомментировал сообщения об ограничении выпуска "Мирамистина" - РИА Новости, 22.07.2025
Адвокат прокомментировал сообщения об ограничении выпуска "Мирамистина"
Компания ООО "Инфамед", которой принадлежат регистрационные удостоверения "Мирамистина" и "Окомистина", не выпускает эти препараты, их производству и продаже... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-21T23:18:00+03:00
2025-07-22T00:06:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Компания ООО "Инфамед", которой принадлежат регистрационные удостоверения "Мирамистина" и "Окомистина", не выпускает эти препараты, их производству и продаже ничего не угрожает, рассказал РИА Новости адвокат компании Рубен Маркарьян.Юрист пояснил, что Арбитражный суд Подмосковья запретил собственникам ООО "Инфамед" отчуждать и иным образом распоряжаться имуществом и имущественными правами, принадлежащими компании на праве собственности, том числе правами на регистрационные удостоверения на препараты "Мирамистин" и "Окомистин", речь о запрете выпуска препаратов не идет."Выпуску препарата на сегодняшний день ничего не угрожает", - добавил адвокат.По его словам, данный судебный спор "не ставит под угрозу выпуск и успешную реализацию препаратов".
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московская область (подмосковье)
россия
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общество, московская область (подмосковье), россия
Общество, Московская область (Подмосковье), Россия
Адвокат прокомментировал сообщения об ограничении выпуска "Мирамистина"

Юрист Маркарьян: производству "Мирамистина" и "Окомистина" ничего не угрожает

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФармацевт раскладывает лекарственные препараты
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Фармацевт раскладывает лекарственные препараты. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Компания ООО "Инфамед", которой принадлежат регистрационные удостоверения "Мирамистина" и "Окомистина", не выпускает эти препараты, их производству и продаже ничего не угрожает, рассказал РИА Новости адвокат компании Рубен Маркарьян.
«

ООО "Инфамед" не является производителем препарата, а является владельцем регистрационных удостоверений на лекарственный препарат раствор "Мирамистин" и "Окомистин" и имеет право на использование товарных знаков на основании лицензионного договора.

Рубен Маркарьян
Адвокат ООО "Инфамед"
Юрист пояснил, что Арбитражный суд Подмосковья запретил собственникам ООО "Инфамед" отчуждать и иным образом распоряжаться имуществом и имущественными правами, принадлежащими компании на праве собственности, том числе правами на регистрационные удостоверения на препараты "Мирамистин" и "Окомистин", речь о запрете выпуска препаратов не идет.
"Выпуску препарата на сегодняшний день ничего не угрожает", - добавил адвокат.
По его словам, данный судебный спор "не ставит под угрозу выпуск и успешную реализацию препаратов".
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