Адвокат прокомментировал сообщения об ограничении выпуска "Мирамистина"
Юрист Маркарьян: производству "Мирамистина" и "Окомистина" ничего не угрожает
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Фармацевт раскладывает лекарственные препараты. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Компания ООО "Инфамед", которой принадлежат регистрационные удостоверения "Мирамистина" и "Окомистина", не выпускает эти препараты, их производству и продаже ничего не угрожает, рассказал РИА Новости адвокат компании Рубен Маркарьян.
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ООО "Инфамед" не является производителем препарата, а является владельцем регистрационных удостоверений на лекарственный препарат раствор "Мирамистин" и "Окомистин" и имеет право на использование товарных знаков на основании лицензионного договора.
Юрист пояснил, что Арбитражный суд Подмосковья запретил собственникам ООО "Инфамед" отчуждать и иным образом распоряжаться имуществом и имущественными правами, принадлежащими компании на праве собственности, том числе правами на регистрационные удостоверения на препараты "Мирамистин" и "Окомистин", речь о запрете выпуска препаратов не идет.
"Выпуску препарата на сегодняшний день ничего не угрожает", - добавил адвокат.
По его словам, данный судебный спор "не ставит под угрозу выпуск и успешную реализацию препаратов".