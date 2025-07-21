https://ria.ru/20250721/miramistin-2030510347.html

Адвокат прокомментировал сообщения об ограничении выпуска "Мирамистина"

Адвокат прокомментировал сообщения об ограничении выпуска "Мирамистина" - РИА Новости, 22.07.2025

Адвокат прокомментировал сообщения об ограничении выпуска "Мирамистина"

Компания ООО "Инфамед", которой принадлежат регистрационные удостоверения "Мирамистина" и "Окомистина", не выпускает эти препараты, их производству и продаже... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-21T23:18:00+03:00

2025-07-21T23:18:00+03:00

2025-07-22T00:06:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Компания ООО "Инфамед", которой принадлежат регистрационные удостоверения "Мирамистина" и "Окомистина", не выпускает эти препараты, их производству и продаже ничего не угрожает, рассказал РИА Новости адвокат компании Рубен Маркарьян.Юрист пояснил, что Арбитражный суд Подмосковья запретил собственникам ООО "Инфамед" отчуждать и иным образом распоряжаться имуществом и имущественными правами, принадлежащими компании на праве собственности, том числе правами на регистрационные удостоверения на препараты "Мирамистин" и "Окомистин", речь о запрете выпуска препаратов не идет."Выпуску препарата на сегодняшний день ничего не угрожает", - добавил адвокат.По его словам, данный судебный спор "не ставит под угрозу выпуск и успешную реализацию препаратов".

https://ria.ru/20250703/lekarstva--2026723203.html

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общество, московская область (подмосковье), россия