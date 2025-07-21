https://ria.ru/20250721/ministr-2030423952.html
Итальянский министр культуры поддержал решение об отмене концерта Гергиева
Итальянский министр культуры поддержал решение об отмене концерта Гергиева - РИА Новости, 21.07.2025
Итальянский министр культуры поддержал решение об отмене концерта Гергиева
Министр культуры Италии Алессандро Джули поддержал отмену выступления российского дирижера Валерия Гергиева после политической полемики, в решении концертной... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T15:05:00+03:00
2025-07-21T15:05:00+03:00
2025-07-21T15:05:00+03:00
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РИМ, 21 июл - РИА Новости. Министр культуры Италии Алессандро Джули поддержал отмену выступления российского дирижера Валерия Гергиева после политической полемики, в решении концертной площадки министр, по его мнению, увидел якобы "логику здравого смысла". Дирекция Королевского дворца Казерты в понедельник сообщила об отмене концерта российского дирижера без объяснения причин. Выступление филармонического оркестра города Салерно при участии солистов Мариинского театра под руководством Гергиева должно было состояться 27 июля. "Свободное и безоговорочное решение, сделанное дирекцией Королевского дворца в Казерте, находит мою полную и убежденную поддержку", - приводит министерство слова Джули. "При всем уважении к исключительным художественным качествам мероприятия отмена концерта под руководством маэстро Гергиева, в том числе в свете последовавшей идеологической эксплуатации со стороны, подчиняется логике здравого смысла и морального напряжения, направленного на защиту ценностей свободного мира", - добавил министр. После объявления о концерте маэстро, еще до его отмены, антироссийские политики и активисты в соцсетях запустили кампанию по его отмене. К протестной волне присоединились украинские ассоциации и российские оппозиционные активисты.
https://ria.ru/20250721/gergiev-2030407368.html
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в мире, италия, валерий гергиев, мариинский театр
В мире, Италия, Валерий Гергиев, Мариинский театр
Итальянский министр культуры поддержал решение об отмене концерта Гергиева
Министр культуры Италии Джули поддержал отмену концерта Гергиева
РИМ, 21 июл - РИА Новости. Министр культуры Италии Алессандро Джули поддержал отмену выступления российского дирижера Валерия Гергиева после политической полемики, в решении концертной площадки министр, по его мнению, увидел якобы "логику здравого смысла".
Дирекция Королевского дворца Казерты в понедельник сообщила об отмене концерта российского дирижера без объяснения причин. Выступление филармонического оркестра города Салерно при участии солистов Мариинского театра
под руководством Гергиева
должно было состояться 27 июля.
"Свободное и безоговорочное решение, сделанное дирекцией Королевского дворца в Казерте, находит мою полную и убежденную поддержку", - приводит министерство слова Джули.
"При всем уважении к исключительным художественным качествам мероприятия отмена концерта под руководством маэстро Гергиева, в том числе в свете последовавшей идеологической эксплуатации со стороны, подчиняется логике здравого смысла и морального напряжения, направленного на защиту ценностей свободного мира", - добавил министр.
После объявления о концерте маэстро, еще до его отмены, антироссийские политики и активисты в соцсетях запустили кампанию по его отмене. К протестной волне присоединились украинские ассоциации и российские оппозиционные активисты.