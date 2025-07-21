https://ria.ru/20250721/ministr-2030423952.html

Итальянский министр культуры поддержал решение об отмене концерта Гергиева

Итальянский министр культуры поддержал решение об отмене концерта Гергиева - РИА Новости, 21.07.2025

Итальянский министр культуры поддержал решение об отмене концерта Гергиева

Министр культуры Италии Алессандро Джули поддержал отмену выступления российского дирижера Валерия Гергиева после политической полемики, в решении концертной... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T15:05:00+03:00

2025-07-21T15:05:00+03:00

2025-07-21T15:05:00+03:00

в мире

италия

валерий гергиев

мариинский театр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913181253_0:39:2992:1721_1920x0_80_0_0_e8a409358c961e9034ecdd6ef803e938.jpg

РИМ, 21 июл - РИА Новости. Министр культуры Италии Алессандро Джули поддержал отмену выступления российского дирижера Валерия Гергиева после политической полемики, в решении концертной площадки министр, по его мнению, увидел якобы "логику здравого смысла". Дирекция Королевского дворца Казерты в понедельник сообщила об отмене концерта российского дирижера без объяснения причин. Выступление филармонического оркестра города Салерно при участии солистов Мариинского театра под руководством Гергиева должно было состояться 27 июля. "Свободное и безоговорочное решение, сделанное дирекцией Королевского дворца в Казерте, находит мою полную и убежденную поддержку", - приводит министерство слова Джули. "При всем уважении к исключительным художественным качествам мероприятия отмена концерта под руководством маэстро Гергиева, в том числе в свете последовавшей идеологической эксплуатации со стороны, подчиняется логике здравого смысла и морального напряжения, направленного на защиту ценностей свободного мира", - добавил министр. После объявления о концерте маэстро, еще до его отмены, антироссийские политики и активисты в соцсетях запустили кампанию по его отмене. К протестной волне присоединились украинские ассоциации и российские оппозиционные активисты.

https://ria.ru/20250721/gergiev-2030407368.html

https://ria.ru/20250716/prezident-2029443955.html

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, италия, валерий гергиев, мариинский театр