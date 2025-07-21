https://ria.ru/20250721/milyaev-2030337396.html

В Тульской области ночью уничтожили четыре беспилотника

В Тульской области ночью уничтожили четыре беспилотника - РИА Новости, 21.07.2025

В Тульской области ночью уничтожили четыре беспилотника

Четыре беспилотника ВСУ уничтожены ночью в Тульской области, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T06:42:00+03:00

2025-07-21T06:42:00+03:00

2025-07-21T15:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

тульская область

дмитрий миляев

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Четыре беспилотника ВСУ уничтожены ночью в Тульской области, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев. "Минувшей ночью были уничтожены четыре беспилотника. Пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. В регионе все еще сохраняется опасность БПЛА", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250721/bespilotniki-2030336922.html

тульская область

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2025

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происшествия, тульская область, дмитрий миляев