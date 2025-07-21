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В Тульской области ночью уничтожили четыре беспилотника - РИА Новости, 21.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:42 21.07.2025 (обновлено: 15:58 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/milyaev-2030337396.html
В Тульской области ночью уничтожили четыре беспилотника
В Тульской области ночью уничтожили четыре беспилотника - РИА Новости, 21.07.2025
В Тульской области ночью уничтожили четыре беспилотника
Четыре беспилотника ВСУ уничтожены ночью в Тульской области, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T06:42:00+03:00
2025-07-21T15:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
тульская область
дмитрий миляев
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Четыре беспилотника ВСУ уничтожены ночью в Тульской области, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев. "Минувшей ночью были уничтожены четыре беспилотника. Пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. В регионе все еще сохраняется опасность БПЛА", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250721/bespilotniki-2030336922.html
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происшествия, тульская область, дмитрий миляев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Тульская область, Дмитрий Миляев
В Тульской области ночью уничтожили четыре беспилотника

Миляев: в Тульской области ночью уничтожили четыре дрона ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Четыре беспилотника ВСУ уничтожены ночью в Тульской области, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.
"Минувшей ночью были уничтожены четыре беспилотника. Пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. В регионе все еще сохраняется опасность БПЛА", — говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияТульская областьДмитрий Миляев
 
 
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