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В Тульской области ночью уничтожили четыре беспилотника
В Тульской области ночью уничтожили четыре беспилотника - РИА Новости, 21.07.2025
В Тульской области ночью уничтожили четыре беспилотника
Четыре беспилотника ВСУ уничтожены ночью в Тульской области, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T06:42:00+03:00
2025-07-21T06:42:00+03:00
2025-07-21T15:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
тульская область
дмитрий миляев
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Четыре беспилотника ВСУ уничтожены ночью в Тульской области, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев. "Минувшей ночью были уничтожены четыре беспилотника. Пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. В регионе все еще сохраняется опасность БПЛА", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250721/bespilotniki-2030336922.html
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происшествия, тульская область, дмитрий миляев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Тульская область, Дмитрий Миляев
В Тульской области ночью уничтожили четыре беспилотника
Миляев: в Тульской области ночью уничтожили четыре дрона ВСУ