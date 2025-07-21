https://ria.ru/20250721/mchs-2030451663.html

Россия и КНДР договорились о сотрудничестве в подготовке спасателей

Россия и КНДР договорились о сотрудничестве в подготовке спасателей - РИА Новости, 21.07.2025

Россия и КНДР договорились о сотрудничестве в подготовке спасателей

МЧС России с коллегами из КНДР договорились о проведении совместных научно-технических работ и сотрудничестве в подготовке специалистов, в рамках которого... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T17:11:00+03:00

2025-07-21T17:11:00+03:00

2025-07-21T17:11:00+03:00

россия

кндр (северная корея)

пхеньян

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. МЧС России с коллегами из КНДР договорились о проведении совместных научно-технических работ и сотрудничестве в подготовке специалистов, в рамках которого корейские спасатели смогут учиться в образовательных организациях МЧС РФ, сообщается в Telegram-канале российского ведомства. По данным ведомства, делегация МЧС России, которую возглавил замминистра Роман Курынин, посетила КНДР. В рамках визита российские спасатели договорились с корейскими коллегами о сотрудничестве в сфере подготовки специалистов и проведении совместных научно-технических работ. "В Пхеньяне мы обсудили и доработали проект о сотрудничестве, предложенный корейской стороной. В частности, организацию обучения корейских специалистов в образовательных организациях МЧС России, в том числе количество учащихся, направления подготовки и прохождение практики. Итогом переговоров стало согласование проекта Меморандума о подготовке специалистов и научно-техническом сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - приводятся в сообщении слова Курынина. Отмечается, что корейские спасатели смогут на базе Академии ГПС МЧС России в Москве за год изучить русский язык и подготовиться к освоению профессиональных образовательных программ. Также заместитель главы МЧС РФ сообщил, что в 2026 году академия готова принять на льготной основе на обучение специалистов из КНДР, которые смогут пройти обучение в выбранном вузе МЧС России.

https://ria.ru/20250629/rossiya-2026168164.html

россия

кндр (северная корея)

пхеньян

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россия, кндр (северная корея), пхеньян, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире