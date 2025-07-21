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Россия и КНДР договорились о сотрудничестве в подготовке спасателей - РИА Новости, 21.07.2025
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17:11 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/mchs-2030451663.html
Россия и КНДР договорились о сотрудничестве в подготовке спасателей
Россия и КНДР договорились о сотрудничестве в подготовке спасателей - РИА Новости, 21.07.2025
Россия и КНДР договорились о сотрудничестве в подготовке спасателей
МЧС России с коллегами из КНДР договорились о проведении совместных научно-технических работ и сотрудничестве в подготовке специалистов, в рамках которого... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T17:11:00+03:00
2025-07-21T17:11:00+03:00
россия
кндр (северная корея)
пхеньян
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. МЧС России с коллегами из КНДР договорились о проведении совместных научно-технических работ и сотрудничестве в подготовке специалистов, в рамках которого корейские спасатели смогут учиться в образовательных организациях МЧС РФ, сообщается в Telegram-канале российского ведомства. По данным ведомства, делегация МЧС России, которую возглавил замминистра Роман Курынин, посетила КНДР. В рамках визита российские спасатели договорились с корейскими коллегами о сотрудничестве в сфере подготовки специалистов и проведении совместных научно-технических работ. "В Пхеньяне мы обсудили и доработали проект о сотрудничестве, предложенный корейской стороной. В частности, организацию обучения корейских специалистов в образовательных организациях МЧС России, в том числе количество учащихся, направления подготовки и прохождение практики. Итогом переговоров стало согласование проекта Меморандума о подготовке специалистов и научно-техническом сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - приводятся в сообщении слова Курынина. Отмечается, что корейские спасатели смогут на базе Академии ГПС МЧС России в Москве за год изучить русский язык и подготовиться к освоению профессиональных образовательных программ. Также заместитель главы МЧС РФ сообщил, что в 2026 году академия готова принять на льготной основе на обучение специалистов из КНДР, которые смогут пройти обучение в выбранном вузе МЧС России.
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россия, кндр (северная корея), пхеньян, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире
Россия, КНДР (Северная Корея), Пхеньян, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире
Россия и КНДР договорились о сотрудничестве в подготовке спасателей

МЧС России и КНДР договорились о сотрудничестве в подготовке спасателей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Флаги России и КНДР. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. МЧС России с коллегами из КНДР договорились о проведении совместных научно-технических работ и сотрудничестве в подготовке специалистов, в рамках которого корейские спасатели смогут учиться в образовательных организациях МЧС РФ, сообщается в Telegram-канале российского ведомства.
По данным ведомства, делегация МЧС России, которую возглавил замминистра Роман Курынин, посетила КНДР. В рамках визита российские спасатели договорились с корейскими коллегами о сотрудничестве в сфере подготовки специалистов и проведении совместных научно-технических работ.
Пхеньяне мы обсудили и доработали проект о сотрудничестве, предложенный корейской стороной. В частности, организацию обучения корейских специалистов в образовательных организациях МЧС России, в том числе количество учащихся, направления подготовки и прохождение практики. Итогом переговоров стало согласование проекта Меморандума о подготовке специалистов и научно-техническом сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - приводятся в сообщении слова Курынина.
Отмечается, что корейские спасатели смогут на базе Академии ГПС МЧС России в Москве за год изучить русский язык и подготовиться к освоению профессиональных образовательных программ.
Также заместитель главы МЧС РФ сообщил, что в 2026 году академия готова принять на льготной основе на обучение специалистов из КНДР, которые смогут пройти обучение в выбранном вузе МЧС России.
Министерства культуры России и КНДР подписали план сотрудничества двух стран на 2025-2027 годы - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Россия и КНДР подписали план сотрудничества в культурной сфере
29 июня, 19:42
 
РоссияКНДР (Северная Корея)ПхеньянМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)В мире
 
 
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