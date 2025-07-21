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Сильные ливневые дожди ожидаются в Магадане в понедельник
Сильные ливневые дожди ожидаются в Магадане в понедельник - РИА Новости, 21.07.2025
Сильные ливневые дожди ожидаются в Магадане в понедельник
Спасатели в понедельник распространили экстренное предупреждение о сильных ливневых дождях в Магадане и Ольском округе Магаданской области, сообщает... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T07:36:00+03:00
2025-07-21T07:36:00+03:00
2025-07-21T07:36:00+03:00
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МАГАДАН, 21 июл - РИА Новости. Спасатели в понедельник распространили экстренное предупреждение о сильных ливневых дождях в Магадане и Ольском округе Магаданской области, сообщает Пожарно-спасательный центр региона. "Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня в Магадане, Ольском муниципальном округе, связанных с повреждением (обрывом) линий электропередачи и линий связи, нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения, дорожно-коммунальных служб, нарушениями автомобильного сообщения, затруднениями в работе всех видов транспорта (авто-, авиа-), нарушениями в системе ЖКХ, обрушением и деформацией слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций (в том числе рекламных щитов), а также возможен размыв дорог, мостов, дамб, затопление пониженных участков местности, населенных пунктов", - говорится в сообщении. Уточняется, что днем 22 июля в Магадане и местами в Ольском муниципальном округе ожидается сильный дождь.
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происшествия, магадан, магаданская область
Происшествия, Магадан, Магаданская область
Сильные ливневые дожди ожидаются в Магадане в понедельник
Спасатели предупредили о сильных ливневых дождях в Магадане и Ольском округе