Рейтинг@Mail.ru
Сильные ливневые дожди ожидаются в Магадане в понедельник - РИА Новости, 21.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:36 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/magadan-2030341190.html
Сильные ливневые дожди ожидаются в Магадане в понедельник
Сильные ливневые дожди ожидаются в Магадане в понедельник - РИА Новости, 21.07.2025
Сильные ливневые дожди ожидаются в Магадане в понедельник
Спасатели в понедельник распространили экстренное предупреждение о сильных ливневых дождях в Магадане и Ольском округе Магаданской области, сообщает... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T07:36:00+03:00
2025-07-21T07:36:00+03:00
происшествия
магадан
магаданская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152291/20/1522912085_0:197:2941:1851_1920x0_80_0_0_38f191458cc5eeb0371706aaea084167.jpg
МАГАДАН, 21 июл - РИА Новости. Спасатели в понедельник распространили экстренное предупреждение о сильных ливневых дождях в Магадане и Ольском округе Магаданской области, сообщает Пожарно-спасательный центр региона. "Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня в Магадане, Ольском муниципальном округе, связанных с повреждением (обрывом) линий электропередачи и линий связи, нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения, дорожно-коммунальных служб, нарушениями автомобильного сообщения, затруднениями в работе всех видов транспорта (авто-, авиа-), нарушениями в системе ЖКХ, обрушением и деформацией слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций (в том числе рекламных щитов), а также возможен размыв дорог, мостов, дамб, затопление пониженных участков местности, населенных пунктов", - говорится в сообщении. Уточняется, что днем 22 июля в Магадане и местами в Ольском муниципальном округе ожидается сильный дождь.
https://ria.ru/20250721/moskva-2030339912.html
магадан
магаданская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152291/20/1522912085_106:0:2835:2047_1920x0_80_0_0_5aae2ab56ed09f5c8ac89fe171ad0359.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, магадан, магаданская область
Происшествия, Магадан, Магаданская область
Сильные ливневые дожди ожидаются в Магадане в понедельник

Спасатели предупредили о сильных ливневых дождях в Магадане и Ольском округе

© РИА Новости / Борис Бабанов | Перейти в медиабанкМагадан
Магадан - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Борис Бабанов
Перейти в медиабанк
Магадан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАГАДАН, 21 июл - РИА Новости. Спасатели в понедельник распространили экстренное предупреждение о сильных ливневых дождях в Магадане и Ольском округе Магаданской области, сообщает Пожарно-спасательный центр региона.
"Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня в Магадане, Ольском муниципальном округе, связанных с повреждением (обрывом) линий электропередачи и линий связи, нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения, дорожно-коммунальных служб, нарушениями автомобильного сообщения, затруднениями в работе всех видов транспорта (авто-, авиа-), нарушениями в системе ЖКХ, обрушением и деформацией слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций (в том числе рекламных щитов), а также возможен размыв дорог, мостов, дамб, затопление пониженных участков местности, населенных пунктов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что днем 22 июля в Магадане и местами в Ольском муниципальном округе ожидается сильный дождь.
Горожане во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Вчера, 07:23
 
ПроисшествияМагаданМагаданская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала