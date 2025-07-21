https://ria.ru/20250721/luki-2030497196.html

В Великих Луках возбудили дело после возгорания бытового газа

В Великих Луках возбудили дело после возгорания бытового газа - РИА Новости, 21.07.2025

В Великих Луках возбудили дело после возгорания бытового газа

Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено по факту возгорания бытового газа в квартире одного из домов в городе Великие Луки Псковской области,... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T20:34:00+03:00

2025-07-21T20:34:00+03:00

2025-07-21T20:34:00+03:00

происшествия

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россия

михаил ведерников

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено по факту возгорания бытового газа в квартире одного из домов в городе Великие Луки Псковской области, сообщило региональное следственное управление. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник сообщил, что в доме №3 на Юбилейной площади в Великих Луках, по предварительным данным, произошли утечка и взрыв бытового газа. Пострадали четыре человека, в том числе один госпитализирован. СУСК по региону организовало доследственную проверку после "хлопка с последующим возгоранием", сообщало ведомство. Как отмечает СУСК РФ по Псковской области, по версии следствия утром в одной из квартир жилого дома в Великих Луках произошла утечка бытового газа, который воспламенился. В результате житель дома получил множественные травмы и ожоги, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще трем пострадавшим оказали медпомощь амбулаторно, их здоровью ничего не угрожает, уточняет областное следственное управление. "По данному факту (возгорания бытового газа – ред.) следственными органами... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", – говорится в сообщении. Администрация Великих Лук вскоре после инцидента сообщала, что на месте происшествия работают специалисты, угрозы жизни и здоровью людей нет.

https://ria.ru/20250325/makhachkala-2007189010.html

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происшествия, великие луки, псковская область, россия, михаил ведерников