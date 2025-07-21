https://ria.ru/20250721/logistika-2030351536.html

Пушилин рассказал о значении освобождения Белой Горы в ДНР

Пушилин рассказал о значении освобождения Белой Горы в ДНР - РИА Новости, 21.07.2025

Пушилин рассказал о значении освобождения Белой Горы в ДНР

Освобождение Белой Горы в ДНР дает возможность перерезать логистику ВСУ на важном участке на Константиновском направлении, сообщил глава региона Денис Пушилин в РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T09:31:00+03:00

2025-07-21T09:31:00+03:00

2025-07-21T10:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

денис пушилин

дружковка

константиновка

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027402058_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_54d46b68f749e227611dc0fc141e2131.jpg

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Освобождение Белой Горы в ДНР дает возможность перерезать логистику ВСУ на важном участке на Константиновском направлении, сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Данный пункт важен тем, что после его освобождения появляется возможность перерезать трассу — достаточно важное направление в плане поставок и логистической составляющей между Дружковкой и Константиновкой", — сказал он.Он напомнил, что на том же направлении боевые действия в особом режиме развернулись в районе села Яблоновка, а также у Клебан-Быкского водохранилища."В его окрестностях противник достаточно серьезно упирается, потому что после перерезания логистики на данном участке фронта для противника складывается ситуация, когда у него остается возможность поставки всего необходимого только через Плещеевку, а здесь уже данное направление находится под огневым контролем наших подразделений", — уточнил глава ДНР.Об освобождении Белой Горы Минобороны сообщило накануне, 20 июля.

https://ria.ru/20250720/balitskij-2030220898.html

донецкая народная республика

дружковка

константиновка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, денис пушилин, дружковка, константиновка, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия