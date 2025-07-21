https://ria.ru/20250721/logistika-2030351536.html
Пушилин рассказал о значении освобождения Белой Горы в ДНР
Пушилин рассказал о значении освобождения Белой Горы в ДНР - РИА Новости, 21.07.2025
Пушилин рассказал о значении освобождения Белой Горы в ДНР
Освобождение Белой Горы в ДНР дает возможность перерезать логистику ВСУ на важном участке на Константиновском направлении, сообщил глава региона Денис Пушилин в РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T09:31:00+03:00
2025-07-21T09:31:00+03:00
2025-07-21T10:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Освобождение Белой Горы в ДНР дает возможность перерезать логистику ВСУ на важном участке на Константиновском направлении, сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Данный пункт важен тем, что после его освобождения появляется возможность перерезать трассу — достаточно важное направление в плане поставок и логистической составляющей между Дружковкой и Константиновкой", — сказал он.Он напомнил, что на том же направлении боевые действия в особом режиме развернулись в районе села Яблоновка, а также у Клебан-Быкского водохранилища."В его окрестностях противник достаточно серьезно упирается, потому что после перерезания логистики на данном участке фронта для противника складывается ситуация, когда у него остается возможность поставки всего необходимого только через Плещеевку, а здесь уже данное направление находится под огневым контролем наших подразделений", — уточнил глава ДНР.Об освобождении Белой Горы Минобороны сообщило накануне, 20 июля.
https://ria.ru/20250720/balitskij-2030220898.html
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Пушилин рассказал о значении освобождения Белой Горы в ДНР
Пушилин: освобождение Белой Горы в ДНР позволяет перерезать логистику ВСУ