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Пушилин рассказал о значении освобождения Белой Горы в ДНР - РИА Новости, 21.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:31 21.07.2025 (обновлено: 10:25 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/logistika-2030351536.html
Пушилин рассказал о значении освобождения Белой Горы в ДНР
Пушилин рассказал о значении освобождения Белой Горы в ДНР - РИА Новости, 21.07.2025
Пушилин рассказал о значении освобождения Белой Горы в ДНР
Освобождение Белой Горы в ДНР дает возможность перерезать логистику ВСУ на важном участке на Константиновском направлении, сообщил глава региона Денис Пушилин в РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T09:31:00+03:00
2025-07-21T10:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
денис пушилин
дружковка
константиновка
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Освобождение Белой Горы в ДНР дает возможность перерезать логистику ВСУ на важном участке на Константиновском направлении, сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Данный пункт важен тем, что после его освобождения появляется возможность перерезать трассу — достаточно важное направление в плане поставок и логистической составляющей между Дружковкой и Константиновкой", — сказал он.Он напомнил, что на том же направлении боевые действия в особом режиме развернулись в районе села Яблоновка, а также у Клебан-Быкского водохранилища."В его окрестностях противник достаточно серьезно упирается, потому что после перерезания логистики на данном участке фронта для противника складывается ситуация, когда у него остается возможность поставки всего необходимого только через Плещеевку, а здесь уже данное направление находится под огневым контролем наших подразделений", — уточнил глава ДНР.Об освобождении Белой Горы Минобороны сообщило накануне, 20 июля.
https://ria.ru/20250720/balitskij-2030220898.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, денис пушилин, дружковка, константиновка, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Денис Пушилин, Дружковка, Константиновка, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Россия
Пушилин рассказал о значении освобождения Белой Горы в ДНР

Пушилин: освобождение Белой Горы в ДНР позволяет перерезать логистику ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов ВС России в зоне СВО
Боевая работа артиллеристов ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Освобождение Белой Горы в ДНР дает возможность перерезать логистику ВСУ на важном участке на Константиновском направлении, сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
«
"Данный пункт важен тем, что после его освобождения появляется возможность перерезать трассу — достаточно важное направление в плане поставок и логистической составляющей между Дружковкой и Константиновкой", — сказал он.
Он напомнил, что на том же направлении боевые действия в особом режиме развернулись в районе села Яблоновка, а также у Клебан-Быкского водохранилища.
"В его окрестностях противник достаточно серьезно упирается, потому что после перерезания логистики на данном участке фронта для противника складывается ситуация, когда у него остается возможность поставки всего необходимого только через Плещеевку, а здесь уже данное направление находится под огневым контролем наших подразделений", — уточнил глава ДНР.
Об освобождении Белой Горы Минобороны сообщило накануне, 20 июля.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДенис ПушилинДружковкаКонстантиновкаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФРоссия
 
 
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