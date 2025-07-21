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Ликсутов: столичные предприятия в 1,5 раза увеличили выпуск электроники - РИА Новости, 21.07.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:00 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/liksutov-2030378533.html
Ликсутов: столичные предприятия в 1,5 раза увеличили выпуск электроники
Ликсутов: столичные предприятия в 1,5 раза увеличили выпуск электроники - РИА Новости, 21.07.2025
Ликсутов: столичные предприятия в 1,5 раза увеличили выпуск электроники
Московские предприятия в 1,5 раза увеличили выпуск электрической аппаратуры коммутации и защиты с января по май этого года по сравнению с аналогичным периодом... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T12:00:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Московские предприятия в 1,5 раза увеличили выпуск электрической аппаратуры коммутации и защиты с января по май этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе создан комплекс инструментов поддержки, благодаря которому московские компании успешно наращивают производственные мощности и внедряют инновационные разработки. За первые пять месяцев 2025 года в сравнении с прошлогодним показателем столичные предприятия увеличили выпуск комплектов электрической аппаратуры коммутации и защиты на 52,6%, а объем производства превысил 5,7 миллиарда рублей", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Таким образом, заводы столицы выпускают инновационные изделия для энергетического комплекса, индустриального сектора, транспортной, телекоммуникационной, строительной, космической и других отраслей. Эта продукция полностью отвечает актуальным запросам рынка."В отрасли трудится около трех тысяч специалистов, чей профессионализм позволяет столице увеличивать объемы выпуска электротехнических изделий. Востребованность московской продукции на рынке подтверждают цифры: в январе – мае 2025 года заводы поставили заказчикам электрооборудования на сумму более 73 миллиардов рублей", – заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов, его слова приводит пресс-служба.Предприятия Москвы выпускают широкую линейку продукции. Например, электродвигатели, трансформаторы, распределительные устройства, а также различные виды кабелей, которые используются для систем промавтоматизации, локальных компьютерных сетей, цифровой телефонии, оптические кабельные сборки и многое другое.Так, московский завод "Спецкабель" представил инновационный комбинированный кабель для аэродромов. Он объединяет все навигационные и информационные каналы взлетно-посадочной полосы и других обслуживающих систем. Эта единая магистраль заменяет десятки отдельных линий.Преимущество кабеля, обеспечивающее его долговечность и надежность в суровых условиях, заключается в особой, продольной герметизации из специальных твердых герметиков и материалов сухого водоблокирования. Она защищает как сердечник кабеля, так и входящие в него элементы.По словам вице-президента завода Сергея Лобанова, кабель подходит для модернизации существующих аэродромов, и для строительства новых объектов, что делает его универсальным решением для нужд сектора воздушного сообщения. В его конструкцию входят готовые кабели для всех видов аппаратуры. Это кабели связи для различных систем телеметрии и цифровых систем связи, радиочастотные коаксиальные кабели для радиолокации и многоволоконный оптический кабель для высокоскоростной передачи данных.Кабель запущен в серийное производство благодаря отечественным материалам и продуманной технологии изготовления. Данное решение сокращает затраты на прокладку аэродромной сети и повышает ее надежность, что важно для работы в сложных условиях аэродромных комплексов.Еще один московский производитель "Москабель" – один из лидеров рынка России кабельно-проводниковой продукции. Производитель активно развивает новые направления и внедряет инновационные решения – на данный момент в портфеле компании свыше 80 запатентованных изделий. В прошлом году объем продаж завода составил 51 миллиард рублей, а инвестиции в развитие инфраструктуры, закупку оборудования и инновации превысили 1,2 миллиарда рублей.Так, в ассортименте завода – свыше 70 тысяч наименований продукции, в том числе оптические, силовые и контрольные кабели. Заводу был присвоен статус промышленного комплекса в 2022 году. Это дает ему право на налоговые льготы, предусмотренные законодательством столицы. Сэкономленные средства пойдут на модернизацию завода, включая открытие нового цеха. Он уже позволил увеличить производство кабельной продукции на 10 тысяч километров кабеля в год.
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москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Ликсутов: столичные предприятия в 1,5 раза увеличили выпуск электроники

Заммэра Ликсутов: столичные компании в 1,5 раза нарастили выпуск электроники

© Фото предоставлено пресс-службой ДИПППроизводство единого кабеля для аэродромов
Производство единого кабеля для аэродромов - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
Производство единого кабеля для аэродромов
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Московские предприятия в 1,5 раза увеличили выпуск электрической аппаратуры коммутации и защиты с января по май этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе создан комплекс инструментов поддержки, благодаря которому московские компании успешно наращивают производственные мощности и внедряют инновационные разработки. За первые пять месяцев 2025 года в сравнении с прошлогодним показателем столичные предприятия увеличили выпуск комплектов электрической аппаратуры коммутации и защиты на 52,6%, а объем производства превысил 5,7 миллиарда рублей", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
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Таким образом, заводы столицы выпускают инновационные изделия для энергетического комплекса, индустриального сектора, транспортной, телекоммуникационной, строительной, космической и других отраслей. Эта продукция полностью отвечает актуальным запросам рынка.
"В отрасли трудится около трех тысяч специалистов, чей профессионализм позволяет столице увеличивать объемы выпуска электротехнических изделий. Востребованность московской продукции на рынке подтверждают цифры: в январе – мае 2025 года заводы поставили заказчикам электрооборудования на сумму более 73 миллиардов рублей", – заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов, его слова приводит пресс-служба.
Предприятия Москвы выпускают широкую линейку продукции. Например, электродвигатели, трансформаторы, распределительные устройства, а также различные виды кабелей, которые используются для систем промавтоматизации, локальных компьютерных сетей, цифровой телефонии, оптические кабельные сборки и многое другое.
Так, московский завод "Спецкабель" представил инновационный комбинированный кабель для аэродромов. Он объединяет все навигационные и информационные каналы взлетно-посадочной полосы и других обслуживающих систем. Эта единая магистраль заменяет десятки отдельных линий.
Преимущество кабеля, обеспечивающее его долговечность и надежность в суровых условиях, заключается в особой, продольной герметизации из специальных твердых герметиков и материалов сухого водоблокирования. Она защищает как сердечник кабеля, так и входящие в него элементы.
По словам вице-президента завода Сергея Лобанова, кабель подходит для модернизации существующих аэродромов, и для строительства новых объектов, что делает его универсальным решением для нужд сектора воздушного сообщения. В его конструкцию входят готовые кабели для всех видов аппаратуры. Это кабели связи для различных систем телеметрии и цифровых систем связи, радиочастотные коаксиальные кабели для радиолокации и многоволоконный оптический кабель для высокоскоростной передачи данных.
Кабель запущен в серийное производство благодаря отечественным материалам и продуманной технологии изготовления. Данное решение сокращает затраты на прокладку аэродромной сети и повышает ее надежность, что важно для работы в сложных условиях аэродромных комплексов.
Еще один московский производитель "Москабель" – один из лидеров рынка России кабельно-проводниковой продукции. Производитель активно развивает новые направления и внедряет инновационные решения – на данный момент в портфеле компании свыше 80 запатентованных изделий. В прошлом году объем продаж завода составил 51 миллиард рублей, а инвестиции в развитие инфраструктуры, закупку оборудования и инновации превысили 1,2 миллиарда рублей.
Так, в ассортименте завода – свыше 70 тысяч наименований продукции, в том числе оптические, силовые и контрольные кабели. Заводу был присвоен статус промышленного комплекса в 2022 году. Это дает ему право на налоговые льготы, предусмотренные законодательством столицы. Сэкономленные средства пойдут на модернизацию завода, включая открытие нового цеха. Он уже позволил увеличить производство кабельной продукции на 10 тысяч километров кабеля в год.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовАнатолий ГарбузовТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
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