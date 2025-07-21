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Суд оставил под арестом отчима и мать мальчика, над которым они издевались - РИА Новости, 21.07.2025
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12:53 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/kuzbass-2030394041.html
Суд оставил под арестом отчима и мать мальчика, над которым они издевались
Суд оставил под арестом отчима и мать мальчика, над которым они издевались - РИА Новости, 21.07.2025
Суд оставил под арестом отчима и мать мальчика, над которым они издевались
Суд в Кузбассе оставил под арестом до 27 октября отчима и мать мальчика, над которым они издевались, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T12:53:00+03:00
2025-07-21T12:53:00+03:00
происшествия
кемеровская область
прокопьевск
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 21 июл – РИА Новости. Суд в Кузбассе оставил под арестом до 27 октября отчима и мать мальчика, над которым они издевались, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов региона. В конце ноября в Прокопьевске пропал 12-летний мальчик, его нашли через два дня. Как сообщал СК, ребенок ушел из дома из-за издевательств отчима, который заставлял его спать без верхней одежды в холодном помещении, а также изуродовал ему лицо. Как выяснили следователи, ребенка морили голодом, ему сломали ногу, а также зашивали рассеченную губу в домашних условиях. Источник сообщал РИА Новости, что отчим заставлял пасынка есть стиральный порошок. И мать, и отчим были арестованы. Как пояснила собеседница агентства, основания для избрания меры пресечения не изменились. Завершение предварительного следствия в срок невозможно из-за особой сложности дела: длительный период совершения преступлений (с апреля 2021 года по 26 ноября 2024 года), различные территории совершения преступления (Кемеровская область и город Новосибирск), необходимость выполнения значительного объема следственных и процессуальных действий, установления мест проживания семьи на указанных территориях, установления и допроса очевидцев преступлений, а также проведения большого количества судебных экспертиз. Со ссылкой на следователя уточняется, что отчим ребенка является гражданином другого государства и не имеет регистрации в Кемеровской области, а также постоянного места жительства, поэтому может скрыться от следствия и суда. Кроме того, обвиняемые могут оказать психологическое и физическое давление на ребенка, чтобы он изменил показания, изобличающие обвиняемых. В пресс-центре отметили, что отчим мальчика ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, однако должных выводов не сделал и на протяжении длительного времени систематически подвергал пасынка побоям и другим насильственным действиям, что свидетельствует о его устойчивой склонности к совершению преступлений. "Кузнецкий районный суд города Новокузнецка вынес постановление о продлении обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу до 27 октября 2025 года. Обвиняемые будут содержаться под стражей до выполнения следствием всего необходимого объема процессуальных действий", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250714/omsk-2029053295.html
https://ria.ru/20250718/delo-2029870092.html
кемеровская область
прокопьевск
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происшествия, кемеровская область, прокопьевск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемеровская область, Прокопьевск, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд оставил под арестом отчима и мать мальчика, над которым они издевались

Суд в Кузбассе оставил под арестом отчима и мать ребенка, над которым издевались

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 21 июл – РИА Новости. Суд в Кузбассе оставил под арестом до 27 октября отчима и мать мальчика, над которым они издевались, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов региона.
В конце ноября в Прокопьевске пропал 12-летний мальчик, его нашли через два дня. Как сообщал СК, ребенок ушел из дома из-за издевательств отчима, который заставлял его спать без верхней одежды в холодном помещении, а также изуродовал ему лицо. Как выяснили следователи, ребенка морили голодом, ему сломали ногу, а также зашивали рассеченную губу в домашних условиях. Источник сообщал РИА Новости, что отчим заставлял пасынка есть стиральный порошок. И мать, и отчим были арестованы.
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Как пояснила собеседница агентства, основания для избрания меры пресечения не изменились. Завершение предварительного следствия в срок невозможно из-за особой сложности дела: длительный период совершения преступлений (с апреля 2021 года по 26 ноября 2024 года), различные территории совершения преступления (Кемеровская область и город Новосибирск), необходимость выполнения значительного объема следственных и процессуальных действий, установления мест проживания семьи на указанных территориях, установления и допроса очевидцев преступлений, а также проведения большого количества судебных экспертиз.
Со ссылкой на следователя уточняется, что отчим ребенка является гражданином другого государства и не имеет регистрации в Кемеровской области, а также постоянного места жительства, поэтому может скрыться от следствия и суда. Кроме того, обвиняемые могут оказать психологическое и физическое давление на ребенка, чтобы он изменил показания, изобличающие обвиняемых.
В пресс-центре отметили, что отчим мальчика ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, однако должных выводов не сделал и на протяжении длительного времени систематически подвергал пасынка побоям и другим насильственным действиям, что свидетельствует о его устойчивой склонности к совершению преступлений.
"Кузнецкий районный суд города Новокузнецка вынес постановление о продлении обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу до 27 октября 2025 года. Обвиняемые будут содержаться под стражей до выполнения следствием всего необходимого объема процессуальных действий", – говорится в сообщении.
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