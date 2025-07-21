Суд оставил под арестом отчима и мать мальчика, над которым они издевались
Суд в Кузбассе оставил под арестом отчима и мать ребенка, над которым издевались
Молоток судьи. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 21 июл – РИА Новости. Суд в Кузбассе оставил под арестом до 27 октября отчима и мать мальчика, над которым они издевались, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов региона.
В конце ноября в Прокопьевске пропал 12-летний мальчик, его нашли через два дня. Как сообщал СК, ребенок ушел из дома из-за издевательств отчима, который заставлял его спать без верхней одежды в холодном помещении, а также изуродовал ему лицо. Как выяснили следователи, ребенка морили голодом, ему сломали ногу, а также зашивали рассеченную губу в домашних условиях. Источник сообщал РИА Новости, что отчим заставлял пасынка есть стиральный порошок. И мать, и отчим были арестованы.
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Как пояснила собеседница агентства, основания для избрания меры пресечения не изменились. Завершение предварительного следствия в срок невозможно из-за особой сложности дела: длительный период совершения преступлений (с апреля 2021 года по 26 ноября 2024 года), различные территории совершения преступления (Кемеровская область и город Новосибирск), необходимость выполнения значительного объема следственных и процессуальных действий, установления мест проживания семьи на указанных территориях, установления и допроса очевидцев преступлений, а также проведения большого количества судебных экспертиз.
Со ссылкой на следователя уточняется, что отчим ребенка является гражданином другого государства и не имеет регистрации в Кемеровской области, а также постоянного места жительства, поэтому может скрыться от следствия и суда. Кроме того, обвиняемые могут оказать психологическое и физическое давление на ребенка, чтобы он изменил показания, изобличающие обвиняемых.
В пресс-центре отметили, что отчим мальчика ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, однако должных выводов не сделал и на протяжении длительного времени систематически подвергал пасынка побоям и другим насильственным действиям, что свидетельствует о его устойчивой склонности к совершению преступлений.
"Кузнецкий районный суд города Новокузнецка вынес постановление о продлении обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу до 27 октября 2025 года. Обвиняемые будут содержаться под стражей до выполнения следствием всего необходимого объема процессуальных действий", – говорится в сообщении.