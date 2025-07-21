https://ria.ru/20250721/krymskiy-most-2030341341.html

Почти 800 машин стоят в очереди у Крымского моста

Почти 800 машин стоят в очереди у Крымского моста - РИА Новости, 21.07.2025

Почти 800 машин стоят в очереди у Крымского моста

Очередь из 700 машин образовалась на автоподходе к Крымскому мосту со стороны Кубани, со стороны Крыма ждут проезда около 100 машин, сообщил оперативный... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T07:39:00+03:00

2025-07-21T07:39:00+03:00

2025-07-21T07:39:00+03:00

республика крым

тамань (станица)

керчь

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Очередь из 700 машин образовалась на автоподходе к Крымскому мосту со стороны Кубани, со стороны Крыма ждут проезда около 100 машин, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. "В очереди со стороны Тамани находится 701 транспортное средство. Ожидание более двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 79 транспортных средств", - говорится в сообщении на 7.00 мск. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или с помощью Керченской паромной переправы.

https://ria.ru/20250721/most-2030333244.html

республика крым

тамань (станица)

керчь

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республика крым, тамань (станица), керчь, крымский мост