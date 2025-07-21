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Почти 800 машин стоят в очереди у Крымского моста - РИА Новости, 21.07.2025
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07:39 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/krymskiy-most-2030341341.html
Почти 800 машин стоят в очереди у Крымского моста
Почти 800 машин стоят в очереди у Крымского моста - РИА Новости, 21.07.2025
Почти 800 машин стоят в очереди у Крымского моста
Очередь из 700 машин образовалась на автоподходе к Крымскому мосту со стороны Кубани, со стороны Крыма ждут проезда около 100 машин, сообщил оперативный... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T07:39:00+03:00
2025-07-21T07:39:00+03:00
республика крым
тамань (станица)
керчь
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Очередь из 700 машин образовалась на автоподходе к Крымскому мосту со стороны Кубани, со стороны Крыма ждут проезда около 100 машин, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. "В очереди со стороны Тамани находится 701 транспортное средство. Ожидание более двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 79 транспортных средств", - говорится в сообщении на 7.00 мск. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или с помощью Керченской паромной переправы.
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республика крым
тамань (станица)
керчь
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республика крым, тамань (станица), керчь, крымский мост
Республика Крым, Тамань (станица), Керчь, Крымский мост
Почти 800 машин стоят в очереди у Крымского моста

Почти 800 машин стоят в очереди у Крымского моста со стороны Тамани и Керчи

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Макс Ветров
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Крымский мост . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Очередь из 700 машин образовалась на автоподходе к Крымскому мосту со стороны Кубани, со стороны Крыма ждут проезда около 100 машин, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.
"В очереди со стороны Тамани находится 701 транспортное средство. Ожидание более двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 79 транспортных средств", - говорится в сообщении на 7.00 мск.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или с помощью Керченской паромной переправы.
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Вчера, 05:13
 
Республика КрымТамань (станица)КерчьКрымский мост
 
 
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