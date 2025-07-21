https://ria.ru/20250721/krokus-2030455027.html

Обвинение выступило против просьбы фигурантов дела о теракте в "Крокусе"

Обвинение выступило против просьбы фигурантов дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 21.07.2025

Обвинение выступило против просьбы фигурантов дела о теракте в "Крокусе"

Обвинение и потерпевшие высказались против ходатайства нескольких фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле" о прекращении их уголовного преследования,... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T17:18:00+03:00

2025-07-21T17:18:00+03:00

2025-07-21T17:18:00+03:00

происшествия

красногорск

крокус сити холл

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Обвинение и потерпевшие высказались против ходатайства нескольких фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле" о прекращении их уголовного преследования, сообщил РИА Новости один из участников процесса. "Обвинение и потерпевшие высказались против удовлетворения ходатайства о прекращении уголовного преследования, заявленного Исмоиловым, Аушевым, Курбоновым и Исломовым И.", - рассказал собеседник агентства. Сегодня суд в закрытом режиме проводит предварительное слушание по этому делу. На скамье подсудимых 19 человек. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20250721/sud-2030437498.html

красногорск

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происшествия, красногорск, крокус сити холл