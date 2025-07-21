https://ria.ru/20250721/krokus-2030402403.html

Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" доставили в суд

Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" доставили в суд - РИА Новости, 21.07.2025

Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" доставили в суд

Во 2-й Западный окружной военный суд доставлены фигуранты дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T13:46:00+03:00

2025-07-21T13:46:00+03:00

2025-07-21T13:46:00+03:00

происшествия

красногорск

крокус сити холл

крокус

теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Во 2-й Западный окружной военный суд доставлены фигуранты дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", сообщили РИА Новости в суде. "Все фигуранты доставлены в суд", - рассказал собеседник агентства. Сегодня суд в закрытом режиме проведет предварительное слушание по этому делу, на скамье подсудимых 19 человек. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.

https://realty.ria.ru/20250701/uscherb-2026527968.html

красногорск

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происшествия, красногорск, крокус сити холл, крокус, теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik