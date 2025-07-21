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Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" доставили в суд - РИА Новости, 21.07.2025
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13:46 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/krokus-2030402403.html
Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" доставили в суд
Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" доставили в суд - РИА Новости, 21.07.2025
Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" доставили в суд
Во 2-й Западный окружной военный суд доставлены фигуранты дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T13:46:00+03:00
2025-07-21T13:46:00+03:00
происшествия
красногорск
крокус сити холл
крокус
теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Во 2-й Западный окружной военный суд доставлены фигуранты дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", сообщили РИА Новости в суде. "Все фигуранты доставлены в суд", - рассказал собеседник агентства. Сегодня суд в закрытом режиме проведет предварительное слушание по этому делу, на скамье подсудимых 19 человек. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
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происшествия, красногорск, крокус сити холл, крокус, теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik
Происшествия, Красногорск, Крокус Сити Холл, Крокус, Теракт в "Крокус Сити Холле" – Радио Sputnik
Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" доставили в суд

Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" доставлены в суд на заседание

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Во 2-й Западный окружной военный суд доставлены фигуранты дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", сообщили РИА Новости в суде.
"Все фигуранты доставлены в суд", - рассказал собеседник агентства.
Сегодня суд в закрытом режиме проведет предварительное слушание по этому делу, на скамье подсудимых 19 человек.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
Перед началом церемонии открытия мемориала жертвам теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Генпрокуратура назвала сумму ущерба, причиненного при теракте в "Крокусе"
1 июля, 14:56
 
ПроисшествияКрасногорскКрокус Сити ХоллКрокусТеракт в "Крокус Сити Холле" – Радио Sputnik
 
 
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