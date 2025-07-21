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СМИ: в России могут ввести штрафы за оплату криптовалютой
СМИ: в России могут ввести штрафы за оплату криптовалютой - РИА Новости, 21.07.2025
СМИ: в России могут ввести штрафы за оплату криптовалютой
В России могут внести штрафы за оплату криптовалютой в 2026 году, пишут "Известия" со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T05:14:00+03:00
2025-07-21T05:14:00+03:00
2025-07-21T05:43:00+03:00
россия
анатолий аксаков
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
госдума рф
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В России могут внести штрафы за оплату криптовалютой в 2026 году, пишут "Известия" со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.По словам парламентария, необходимо отрегулировать вопрос с ответственностью, потому что сфера криптовалюты сейчас является серой зоной."О том, что нужно усилить ответственность за использование криптовалют в расчетах внутри страны, говорила в начале апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина", — подчеркивает издание.Как пояснил директор юридического департамента ЦБ Андрей Медведев, документ предполагает ответственность для физлиц в размере 100–200 тысяч рублей, а для юрлиц 700 тысяч — миллион рублей.Восьмого июля президент России Владимир Путин обратил внимание на рост использования криптовалюты в коррупционных целях в России.Ранее принял с докладом главу Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, который, в частности, доложил, что ведомство ведет работу по противодействию коррупции, обратив внимание, что "преступления совершаются, как правило, с криптовалютой и через использование аффилированных лиц".Глава Росфинмониторинга подтвердил, что коррупционеры прибегают к использованию криптовалюты.
https://ria.ru/20250710/chp-2028417002.html
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россия, анатолий аксаков, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), госдума рф
Россия, Анатолий Аксаков, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Госдума РФ
СМИ: в России могут ввести штрафы за оплату криптовалютой
"Известия": в России в 2026 году могут ввести штрафы за оплату криптовалютой