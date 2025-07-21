https://ria.ru/20250721/kriptovalyuta-2030333351.html

СМИ: в России могут ввести штрафы за оплату криптовалютой

СМИ: в России могут ввести штрафы за оплату криптовалютой - РИА Новости, 21.07.2025

СМИ: в России могут ввести штрафы за оплату криптовалютой

В России могут внести штрафы за оплату криптовалютой в 2026 году, пишут "Известия" со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T05:14:00+03:00

2025-07-21T05:14:00+03:00

2025-07-21T05:43:00+03:00

россия

анатолий аксаков

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

госдума рф

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В России могут внести штрафы за оплату криптовалютой в 2026 году, пишут "Известия" со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.По словам парламентария, необходимо отрегулировать вопрос с ответственностью, потому что сфера криптовалюты сейчас является серой зоной."О том, что нужно усилить ответственность за использование криптовалют в расчетах внутри страны, говорила в начале апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина", — подчеркивает издание.Как пояснил директор юридического департамента ЦБ Андрей Медведев, документ предполагает ответственность для физлиц в размере 100–200 тысяч рублей, а для юрлиц 700 тысяч — миллион рублей.Восьмого июля президент России Владимир Путин обратил внимание на рост использования криптовалюты в коррупционных целях в России.Ранее принял с докладом главу Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, который, в частности, доложил, что ведомство ведет работу по противодействию коррупции, обратив внимание, что "преступления совершаются, как правило, с криптовалютой и через использование аффилированных лиц".Глава Росфинмониторинга подтвердил, что коррупционеры прибегают к использованию криптовалюты.

https://ria.ru/20250710/chp-2028417002.html

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россия, анатолий аксаков, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), госдума рф