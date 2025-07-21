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В Кремле ответили на вопрос о датах переговоров России и Украины - РИА Новости, 21.07.2025
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13:12 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/kreml-2030396996.html
В Кремле ответили на вопрос о датах переговоров России и Украины
В Кремле ответили на вопрос о датах переговоров России и Украины - РИА Новости, 21.07.2025
В Кремле ответили на вопрос о датах переговоров России и Украины
Москва проинформирует, как только будет ясность по датам нового раунда переговоров России и Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T13:12:00+03:00
2025-07-21T13:12:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Москва проинформирует, как только будет ясность по датам нового раунда переговоров России и Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы выступаем за проведение третьего раунда (переговоров с Украиной - ред.). Как только окончательно будет понимание по датам, мы вас сразу проинформируем", - сказал Песков журналистам. В субботу Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил России провести очередную встречу переговорных групп на следующей неделе. Источник в российской переговорной группе сообщил РИА Новости, что "подтверждает" информацию о предложении по переговорам. Сигналы из Киева позволяют надеяться, что дата переговоров появится скоро, указал, в свою очередь, источник РИА Новости в Москве. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.
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в мире, россия, украина, москва, дмитрий песков, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский
В Кремле ответили на вопрос о датах переговоров России и Украины

Песков: Москва проинформирует, как только будет ясность по датам переговоров

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Флаги России и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Москва проинформирует, как только будет ясность по датам нового раунда переговоров России и Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы выступаем за проведение третьего раунда (переговоров с Украиной - ред.). Как только окончательно будет понимание по датам, мы вас сразу проинформируем", - сказал Песков журналистам.
В субботу Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил России провести очередную встречу переговорных групп на следующей неделе. Источник в российской переговорной группе сообщил РИА Новости, что "подтверждает" информацию о предложении по переговорам. Сигналы из Киева позволяют надеяться, что дата переговоров появится скоро, указал, в свою очередь, источник РИА Новости в Москве.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Зеленский заявил о предложении России провести новые переговоры
19 июля, 20:46
 
В миреРоссияУкраинаМоскваДмитрий ПесковВладимир Зеленский
 
 
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