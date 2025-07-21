https://ria.ru/20250721/kosovo-2030326312.html
В Косово сербского чиновника арестовали на 30 суток
В Косово сербского чиновника арестовали на 30 суток - РИА Новости, 21.07.2025
В Косово сербского чиновника арестовали на 30 суток
Суд самопровозглашенной республики Косово в Приштине в воскресенье вечером поместил под арест на 30 суток помощника директора канцелярии по Косово и Метохии при РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T02:19:00+03:00
2025-07-21T02:19:00+03:00
2025-07-21T02:19:00+03:00
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БЕЛГРАД, 21 июл – РИА Новости. Суд самопровозглашенной республики Косово в Приштине в воскресенье вечером поместил под арест на 30 суток помощника директора канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Игоря Поповича. Попович был задержан косовоалбанской полицией вечером 18 июля на КПП "Брняк" на выезде из края. Он возвращался в центральную Сербию с выступления на мемориальном собрании в память о сербских жертвах нападений Освободительной армии Косово (ОАК) 1998-2000 годов в муниципалитете Ораховац. Вечером в воскресенье его доставили в наручниках в Основной суд в Приштине. "Допрос Поповича в особом отделении Основного суда в Приштине продолжался полтора часа. После этого ему установлена мера ареста сроком на 30 дней и в ночь на понедельник он доставлен в тюрьму в поселке Гнилане", - сообщает портал. На арест чиновника отреагировали власти Сербии, президент Александр Вучич в эфире TV Pink заявил, что косовоалбанский "премьер" Альбин Курти "потерял голову и хочет спровоцировать конфликт на Балканах". Официальный Белград, по его словам, оповестил о произошедшем всех международных партнеров. Глава МИД Сербии Марко Джурич написал в соцсети Х, что Сербия требует срочно выпустить арестованного из "приштинских застенков" и предупредил международное сообщество об опасности подобных шагов косовоалбанских властей. В 2018 году Джурич, бывший тогда директором канцелярии по Косово и Метохии, сам был с применением силы задержан косовоалбанской полицией в Косовска-Митровице. Несмотря на большой резонанс этого инцидента и призывы Сербии к международному сообществу, ответственности за побои и лишение его свободы тогда никто не понес. Непосредственный руководитель Поповича – нынешний директор канцелярии по Косово и Метохии Петар Петкович в официальном сообщении ведомства указал, что любая возможность переговоров с косовоалбанскими властями становится невозможной, пока Приштина не выпустит сербского чиновника на свободу. Задержание и арест произошли на фоне политической неопределенности после прошедших в самопровозглашенной республике 9 февраля "парламентских" выборов. Глава правившего четыре года движения "Самоопределение" Курти подал 15 апреля в отставку с поста "премьера". Политическим силам пока не удается сформировать устойчивое "парламентское большинство" и утвердить руководство заксобрания, а затем – новый состав "правительства". Косовские депутаты свыше 49 раз не смогли проголосовать за кандидатуру нового "председателя парламента", в понедельник намечена "юбилейная" 50-я попытка. В июле 2024 года МИД Сербии сообщил, что давление властей в Приштине вынудило около 15% косовских сербов уехать из края с середины 2023 года. Ранее их число оценивалось в 100 тысяч.
https://ria.ru/20250522/vuchich-2018375182.html
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в мире, сербия, косово, приштина, марко джурич, александр вучич, альбин курти, объединенная авиастроительная корпорация (оак)
В мире, Сербия, Косово, Приштина, Марко Джурич, Александр Вучич, Альбин Курти, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)
В Косово сербского чиновника арестовали на 30 суток
Суд в Приштине арестовал сербского чиновника Поповича на 30 суток
БЕЛГРАД, 21 июл – РИА Новости. Суд самопровозглашенной республики Косово в Приштине в воскресенье вечером поместил под арест на 30 суток помощника директора канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Игоря Поповича.
Попович был задержан косовоалбанской полицией вечером 18 июля на КПП "Брняк" на выезде из края. Он возвращался в центральную Сербию
с выступления на мемориальном собрании в память о сербских жертвах нападений Освободительной армии Косово (ОАК
) 1998-2000 годов в муниципалитете Ораховац. Вечером в воскресенье его доставили в наручниках в Основной суд в Приштине
.
"Допрос Поповича в особом отделении Основного суда в Приштине продолжался полтора часа. После этого ему установлена мера ареста сроком на 30 дней и в ночь на понедельник он доставлен в тюрьму в поселке Гнилане", - сообщает портал.
На арест чиновника отреагировали власти Сербии, президент Александр Вучич
в эфире TV Pink заявил, что косовоалбанский "премьер" Альбин Курти
"потерял голову и хочет спровоцировать конфликт на Балканах". Официальный Белград
, по его словам, оповестил о произошедшем всех международных партнеров.
Глава МИД Сербии Марко Джурич
написал в соцсети Х, что Сербия требует срочно выпустить арестованного из "приштинских застенков" и предупредил международное сообщество об опасности подобных шагов косовоалбанских властей. В 2018 году Джурич, бывший тогда директором канцелярии по Косово
и Метохии, сам был с применением силы задержан косовоалбанской полицией в Косовска-Митровице
. Несмотря на большой резонанс этого инцидента и призывы Сербии к международному сообществу, ответственности за побои и лишение его свободы тогда никто не понес.
Непосредственный руководитель Поповича – нынешний директор канцелярии по Косово и Метохии Петар Петкович в официальном сообщении ведомства указал, что любая возможность переговоров с косовоалбанскими властями становится невозможной, пока Приштина не выпустит сербского чиновника на свободу.
Задержание и арест произошли на фоне политической неопределенности после прошедших в самопровозглашенной республике 9 февраля "парламентских" выборов. Глава правившего четыре года движения "Самоопределение" Курти подал 15 апреля в отставку с поста "премьера". Политическим силам пока не удается сформировать устойчивое "парламентское большинство" и утвердить руководство заксобрания, а затем – новый состав "правительства". Косовские депутаты свыше 49 раз не смогли проголосовать за кандидатуру нового "председателя парламента", в понедельник намечена "юбилейная" 50-я попытка.
В июле 2024 года МИД Сербии сообщил, что давление властей в Приштине вынудило около 15% косовских сербов уехать из края с середины 2023 года. Ранее их число оценивалось в 100 тысяч.