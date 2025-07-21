https://ria.ru/20250721/kornilov-2030382481.html
На участке Волоколамского шоссе в Москве перекрыли движение
На участке Волоколамского шоссе в Москве перекрыли движение - РИА Новости, 21.07.2025
На участке Волоколамского шоссе в Москве перекрыли движение
Движение в Москве из-за непогоды временно перекрыто на участке Волоколамского шоссе и улицы Адмирала Корнилова, городской транспорт работает штатно, сообщается... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T12:07:00+03:00
2025-07-21T12:07:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Движение в Москве из-за непогоды временно перекрыто на участке Волоколамского шоссе и улицы Адмирала Корнилова, городской транспорт работает штатно, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Из-за погодных условий временно перекрыто движение на Волоколамском шоссе в районе дома 142; на улице Адмирала Корнилова в районе дома 65Б/1; в Проектируемом проезде №4062 - Нагатинская набережная. Движение восстановлено на Шелепихинской набережной в районе дома 2А, строение 3", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что ситуация на дорогах оценивается в пять баллов. Интенсивное движение отмечено на Третьем транспортном кольце в районе Чурской эстакады и в районе Киевского путепровода, а также на МКАД в районе Каширского шоссе. "Рекомендуем для поездок использовать городской транспорт - он работает штатно. Если поездок на авто не избежать, то отложите их на более позднее время - после 20.00", - уточняется в сообщении.
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происшествия, москва
На участке Волоколамского шоссе в Москве перекрыли движение
На участке Волоколамского шоссе в Москве перекрыли движение из-за дождя
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости.
Движение в Москве из-за непогоды временно перекрыто на участке Волоколамского шоссе и улицы Адмирала Корнилова, городской транспорт работает штатно, сообщается в Telegram-канале
столичного департамента транспорта.
"Из-за погодных условий временно перекрыто движение на Волоколамском шоссе в районе дома 142; на улице Адмирала Корнилова в районе дома 65Б/1; в Проектируемом проезде №4062 - Нагатинская набережная. Движение восстановлено на Шелепихинской набережной в районе дома 2А, строение 3", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что ситуация на дорогах оценивается в пять баллов. Интенсивное движение отмечено на Третьем транспортном кольце в районе Чурской эстакады и в районе Киевского путепровода, а также на МКАД в районе Каширского шоссе.
"Рекомендуем для поездок использовать городской транспорт - он работает штатно. Если поездок на авто не избежать, то отложите их на более позднее время - после 20.00", - уточняется в сообщении.