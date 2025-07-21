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СМИ: Южная Корея прекратила вещание пропагандистских программ против КНДР - РИА Новости, 21.07.2025
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12:58 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/koreja-2030395218.html
СМИ: Южная Корея прекратила вещание пропагандистских программ против КНДР
СМИ: Южная Корея прекратила вещание пропагандистских программ против КНДР - РИА Новости, 21.07.2025
СМИ: Южная Корея прекратила вещание пропагандистских программ против КНДР
Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) полностью приостановила теле- и радиовещание своих пропагандистских программ против КНДР, передает... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T12:58:00+03:00
2025-07-21T12:58:00+03:00
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
ли чжэ мен
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) полностью приостановила теле- и радиовещание своих пропагандистских программ против КНДР, передает агентство Рёнхап. "Каналы радиовещания Национальной разведывательной службы, направленные против Северной Кореи, в этом месяце прекратили свою работу один за другим", - передает агентство со ссылкой на представителя южнокорейской вещательной компании Unification Media Group (UMG) Ли Кван Бэка. Представитель еще одной вещательной компании North Korea Reform Radio Ким Сын Чоль также рассказал агентству, что главные радиопрограммы NIS, вещание которых велось с 1980-х годов, - "Народный голос" и "Эхо надежды" - больше не выходят в эфир. По сообщению Рёнхап, недавно NIS остановила в том числе и вещание своих телевизионных программ. "На протяжении десятилетий эти теле- и радиопрограммы распространяли пропагандистские сообщения в сторону КНДР, продвигая южнокорейские ценности и критикуя северокорейский режим", - отмечается в сообщении Рёнхап. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён с момента своего вступления в должность продолжает настаивать на активных действиях, направленных на налаживание отношений с КНДР. Ранее он призвал общественные объединения прекратить распространение антисеверокорейских листовок. В июне Южная Корея и КНДР приостановили вещание военной пропаганды по громкоговорителям вдоль своих границ, а в среду южнокорейские власти репатриировали шестерых гражданах КНДР, которые были спасены ими в море в 2025 году.
https://ria.ru/20250624/rossija-2025018456.html
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в мире, кндр (северная корея), южная корея, ли чжэ мен
В мире, КНДР (Северная Корея), Южная Корея, Ли Чжэ Мен
СМИ: Южная Корея прекратила вещание пропагандистских программ против КНДР

Yonhap: Южная Корея прекратила вещание пропагандистских программ против КНДР

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) полностью приостановила теле- и радиовещание своих пропагандистских программ против КНДР, передает агентство Рёнхап.
"Каналы радиовещания Национальной разведывательной службы, направленные против Северной Кореи, в этом месяце прекратили свою работу один за другим", - передает агентство со ссылкой на представителя южнокорейской вещательной компании Unification Media Group (UMG) Ли Кван Бэка.
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Представитель еще одной вещательной компании North Korea Reform Radio Ким Сын Чоль также рассказал агентству, что главные радиопрограммы NIS, вещание которых велось с 1980-х годов, - "Народный голос" и "Эхо надежды" - больше не выходят в эфир.
По сообщению Рёнхап, недавно NIS остановила в том числе и вещание своих телевизионных программ.
"На протяжении десятилетий эти теле- и радиопрограммы распространяли пропагандистские сообщения в сторону КНДР, продвигая южнокорейские ценности и критикуя северокорейский режим", - отмечается в сообщении Рёнхап.
Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён с момента своего вступления в должность продолжает настаивать на активных действиях, направленных на налаживание отношений с КНДР. Ранее он призвал общественные объединения прекратить распространение антисеверокорейских листовок. В июне Южная Корея и КНДР приостановили вещание военной пропаганды по громкоговорителям вдоль своих границ, а в среду южнокорейские власти репатриировали шестерых гражданах КНДР, которые были спасены ими в море в 2025 году.
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