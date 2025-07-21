https://ria.ru/20250721/kontsert-2030401086.html

В Италии отменили концерт Гергиева

В Италии отменили концерт Гергиева - РИА Новости, 21.07.2025

В Италии отменили концерт Гергиева

В Италии отменили выступление российского дирижера Валерия Гергиева, сообщили РИА Новости в пресс-службе музыкального фестиваля "Лето королей". РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T13:39:00+03:00

2025-07-21T13:39:00+03:00

2025-07-21T15:49:00+03:00

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РИМ, 21 июл — РИА Новости. В Италии отменили выступление российского дирижера Валерия Гергиева, сообщили РИА Новости в пресс-службе музыкального фестиваля "Лето королей"."Администрация уведомила нас об отмене концерта, помимо сообщения, другой информации не поступало", — сказал собеседник агентства.В сообщении дирекции Королевского дворца в Казерте причины отмены не называются.Филармонический оркестр города Салерно при участии солистов Мариинского театра под руководством Гергиева должен был выступить в Королевском дворце Казерты 27 июля. Антироссийские политики и активисты Италии запустили в соцсетях кампанию по отмене концерта. К протестной волне присоединились украинские ассоциации.

https://ria.ru/20250716/prezident-2029443955.html

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в мире, италия, валерий гергиев, мариинский театр