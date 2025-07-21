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В Италии отменили концерт Гергиева - РИА Новости, 21.07.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:39 21.07.2025 (обновлено: 15:49 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/kontsert-2030401086.html
В Италии отменили концерт Гергиева
В Италии отменили концерт Гергиева - РИА Новости, 21.07.2025
В Италии отменили концерт Гергиева
В Италии отменили выступление российского дирижера Валерия Гергиева, сообщили РИА Новости в пресс-службе музыкального фестиваля "Лето королей". РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T13:39:00+03:00
2025-07-21T15:49:00+03:00
культура
в мире
италия
валерий гергиев
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РИМ, 21 июл — РИА Новости. В Италии отменили выступление российского дирижера Валерия Гергиева, сообщили РИА Новости в пресс-службе музыкального фестиваля "Лето королей"."Администрация уведомила нас об отмене концерта, помимо сообщения, другой информации не поступало", — сказал собеседник агентства.В сообщении дирекции Королевского дворца в Казерте причины отмены не называются.Филармонический оркестр города Салерно при участии солистов Мариинского театра под руководством Гергиева должен был выступить в Королевском дворце Казерты 27 июля. Антироссийские политики и активисты Италии запустили в соцсетях кампанию по отмене концерта. К протестной волне присоединились украинские ассоциации.
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в мире, италия, валерий гергиев, мариинский театр
Культура, В мире, Италия, Валерий Гергиев, Мариинский театр
В Италии отменили концерт Гергиева

В итальянском Казерте отменили концерт российского дирижера Валерия Гергиева

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель - главный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев
Художественный руководитель - главный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Художественный руководитель - главный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев. Архивное фото
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РИМ, 21 июл — РИА Новости. В Италии отменили выступление российского дирижера Валерия Гергиева, сообщили РИА Новости в пресс-службе музыкального фестиваля "Лето королей".
"Администрация уведомила нас об отмене концерта, помимо сообщения, другой информации не поступало", — сказал собеседник агентства.
В сообщении дирекции Королевского дворца в Казерте причины отмены не называются.
Филармонический оркестр города Салерно при участии солистов Мариинского театра под руководством Гергиева должен был выступить в Королевском дворце Казерты 27 июля. Антироссийские политики и активисты Италии запустили в соцсетях кампанию по отмене концерта. К протестной волне присоединились украинские ассоциации.
Художественный руководитель - директор Мариинского театра, генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев на прощании с хореографом, народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
В Италии выступили против отмены концерта Гергиева
16 июля, 12:54
 
КультураВ миреИталияВалерий ГергиевМариинский театр
 
 
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