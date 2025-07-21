https://ria.ru/20250721/kongress-2030512259.html

В США обеспокоены безопасностью подводных кабелей из-за России

В США обеспокоены безопасностью подводных кабелей из-за России - РИА Новости, 21.07.2025

В США обеспокоены безопасностью подводных кабелей из-за России

В конгрессе США призвали Amazon, Google, Microsoft и другие компании обеспечить безопасность подводных коммуникационных кабелей из-за якобы угрозы со стороны РФ РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T23:51:00+03:00

2025-07-21T23:51:00+03:00

2025-07-21T23:51:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. В конгрессе США призвали Amazon, Google, Microsoft и другие компании обеспечить безопасность подводных коммуникационных кабелей из-за якобы угрозы со стороны РФ и КНР, следует из письма законодателей в распоряжении РИА Новости. "Растущая совокупность доказательств указывает на паттерн скоординированной вредоносной деятельности, связанной с Китайской Народной Республикой (КНР) и Российской Федерацией, нацеленной на подводную инфраструктуру в Балтийском море, Индо-Тихоокеанском регионе и других стратегических регионах ... На фоне этих рисков комитеты изучают, приняли ли ведущие американские технологические компании достаточные меры безопасности для снижения риска со стороны враждебных структур, участвующих в операциях по прокладке подводных кабелей", - говорится в письме конгрессменов, направленном в адрес глав крупнейших американских технологических компаний. "Особое беспокойство" в конгрессе вызывает возможное предоставление услуг китайских компаний, таких как Huawei, американскому бизнесу в прокладке и обслуживанию подводной кабельной инфраструктуры, что для США является вопросом национальной безопасности. Конгрессмены обязали американские компании в срок до 4 августа этого года предоставить детальную информацию о каждой подводной кабельной коммуникационной системе, ее подрядчиках и сообщить, были ли когда-либо зафиксированы случаи "фактического или предполагаемого вмешательства в работу оборудования, перехвата оптического сигнала, неожиданного искажения сигнала, несанкционированного физического доступа, аномальной задержки, необъяснимого перенаправления данных". Ранее газета Financial Times сообщила, что Федеральная комиссия по связи (FCC) США планирует запретить зарубежным компаниям использовать китайские технологии и оборудование при прокладке подводных кабелей в Америку. В августе американский регулятор в области телекоммуникаций проведет голосование по новому правилу, направленному на борьбу с якобы китайским шпионажем путем обеспечения того, чтобы все новые кабели связи, которые будут проложены в США, были менее уязвимы для возможных угроз со стороны Пекина и других стран, сообщает газета.

https://ria.ru/20250331/rossija-2008340930.html

https://ria.ru/20250322/kitaj-2006673197.html

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в мире, сша, китай, балтийское море, huawei technologies