https://ria.ru/20250721/kobzev-2030401543.html

Глава Приангарья стал наставником участника "Времени героев" Шуваева

Глава Приангарья стал наставником участника "Времени героев" Шуваева - РИА Новости, 21.07.2025

Глава Приангарья стал наставником участника "Времени героев" Шуваева

Глава Приангарья Игорь Кобзев стал наставником участника второго потока программы "Время героев" генерал-майора Александра Шуваева, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T13:41:00+03:00

2025-07-21T13:41:00+03:00

2025-07-21T13:41:00+03:00

иркутская область

иркутская область

россия

игорь кобзев

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ИРКУТСК, 21 июл - РИА Новости. Глава Приангарья Игорь Кобзев стал наставником участника второго потока программы "Время героев" генерал-майора Александра Шуваева, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области. "Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев стал наставником участника второго потока программы "Время героев" Александра Шуваева, Героя России, Героя ЛНР, кавалера ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени, ордена Александра Невского, трёх орденов Мужества. Сейчас генерал-майор проходит стажировку в органах власти Иркутской области", - говорится в сообщении. По словам губернатора, опыт Александра Шуваева, его личные качества, желание изучать новое в рамках образовательной программы "Время героев" и работать в интересах государства будут востребованы во время стажировки в Иркутской области. Игорь Кобзев выразил уверенность, что во взаимодействии с представителями правительства Иркутской области генерал-майор Шуваев сможет сделать многое для поддержки участников СВО и членов из семей. Александр Шуваев родом из Белгородской области. Проходил службу в Воздушно-десантных войсках. Участвовал в специальной военной операции. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев также является наставником участника первого потока программы "Время героев" Дениса Степанова. Программа развития для участников СВО "Время героев" реализуется по поручению президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе мастерской управления "Сенеж". В этом году к обучению приступил второй поток программы. В Иркутской области реализуется программа для участников специальной военной операции "Герои Приангарья", разработанная по аналогии с проектом "Время героев". Обучение участников программы, прошедших отбор, началось 21 июля. В течение года участники программы освоят модуль "Государственное и муниципальное управление" под руководством опытных наставников из органов власти Иркутской области.

https://ria.ru/20250721/bratsk-2030337664.html

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иркутская область, россия, игорь кобзев