https://ria.ru/20250721/kitaj-2030362017.html

Китай запретил выезд американскому госслужащему, пишет WP

Китай запретил выезд американскому госслужащему, пишет WP - РИА Новости, 21.07.2025

Китай запретил выезд американскому госслужащему, пишет WP

Американскому чиновнику запретили выезд из Китая из-за того, что он не указал место работы в визовых документах, пишет газета Washigton Post со ссылкой на... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T10:23:00+03:00

2025-07-21T10:23:00+03:00

2025-07-21T15:06:00+03:00

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Американскому чиновнику запретили выезд из Китая из-за того, что он не указал место работы в визовых документах, пишет газета Washigton Post со ссылкой на источники. "Американцу китайского происхождения, работающему в Министерстве торговли, который посетил Китай несколько месяцев назад, не разрешают покинуть страну, так как он не указал в заявлении на визу, что работал на правительство США", — говорится в публикации.По словам экспертов и бывших чиновников, в такую же ситуацию попали по меньшей мере несколько десятков американцев, многие из которых — этнические китайцы.

https://ria.ru/20250415/amerikantsy-2011205994.html

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в мире, китай, сша