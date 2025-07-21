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Китай запретил выезд американскому госслужащему, пишет WP - РИА Новости, 21.07.2025
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10:23 21.07.2025 (обновлено: 15:06 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/kitaj-2030362017.html
Китай запретил выезд американскому госслужащему, пишет WP
Китай запретил выезд американскому госслужащему, пишет WP - РИА Новости, 21.07.2025
Китай запретил выезд американскому госслужащему, пишет WP
Американскому чиновнику запретили выезд из Китая из-за того, что он не указал место работы в визовых документах, пишет газета Washigton Post со ссылкой на... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T10:23:00+03:00
2025-07-21T15:06:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Американскому чиновнику запретили выезд из Китая из-за того, что он не указал место работы в визовых документах, пишет газета Washigton Post со ссылкой на источники. "Американцу китайского происхождения, работающему в Министерстве торговли, который посетил Китай несколько месяцев назад, не разрешают покинуть страну, так как он не указал в заявлении на визу, что работал на правительство США", — говорится в публикации.По словам экспертов и бывших чиновников, в такую же ситуацию попали по меньшей мере несколько десятков американцев, многие из которых — этнические китайцы.
https://ria.ru/20250415/amerikantsy-2011205994.html
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в мире, китай, сша
В мире, Китай, США
Китай запретил выезд американскому госслужащему, пишет WP

WP: госслужащему США на неопределенный срок запретили выезд из Китая

© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг Китая над офисными зданиями в Шанхае
Флаг Китая над офисными зданиями в Шанхае - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© AP Photo / Andy Wong, File
Флаг Китая над офисными зданиями в Шанхае. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Американскому чиновнику запретили выезд из Китая из-за того, что он не указал место работы в визовых документах, пишет газета Washigton Post со ссылкой на источники.
"Американцу китайского происхождения, работающему в Министерстве торговли, который посетил Китай несколько месяцев назад, не разрешают покинуть страну, так как он не указал в заявлении на визу, что работал на правительство США", — говорится в публикации.
По словам экспертов и бывших чиновников, в такую же ситуацию попали по меньшей мере несколько десятков американцев, многие из которых — этнические китайцы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
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