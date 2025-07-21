https://ria.ru/20250721/kitaj-2030334151.html

Пекин раскритиковал ЕС за включение в санкции против России компаний из КНР

Пекин раскритиковал ЕС за включение в санкции против России компаний из КНР - РИА Новости, 21.07.2025

Пекин раскритиковал ЕС за включение в санкции против России компаний из КНР

Включение китайских компаний в пакет антироссийских санкций, принятых ЕС, негативно влияет на торговые отношения Пекина и Брюсселя, заявили в Министерстве... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T05:40:00+03:00

2025-07-21T05:40:00+03:00

2025-07-21T10:37:00+03:00

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ПЕКИН, 21 июл — РИА Новости. Включение китайских компаний в пакет антироссийских санкций, принятых ЕС, негативно влияет на торговые отношения Пекина и Брюсселя, заявили в Министерстве коммерции КНР. "Китай всегда выступал против односторонних санкций, не имеющих международно-правовой основы и не санкционированных Советом Безопасности ООН", — говорится в заявлении на сайте ведомства.В Пекине назвали действия ЕС противоречащими духу консенсуса лидеров Китая и Евросоюза. Они оказывают серьезное негативное влияние на торгово-экономические отношения и финансовое сотрудничество между Китаем и ЕС, подчеркнули в Минкоммерции. Совет Евросоюза в минувшую пятницу одобрил 18-й пакет санкций против России. Под него попали 14 физических и 41 юридическое лицо, в том числе 18 зарегистрированных в ОАЭ, Сингапуре, Маврикии, КНР, Индии и Азербайджане.Россия не раз заявляла, что справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В самих западных странах неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры против России неэффективны.

https://ria.ru/20250521/kitaj-2018200705.html

https://ria.ru/20250129/sanktsii-1996091354.html

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