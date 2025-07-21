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Пекин раскритиковал ЕС за включение в санкции против России компаний из КНР - РИА Новости, 21.07.2025
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05:40 21.07.2025 (обновлено: 10:37 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/kitaj-2030334151.html
Пекин раскритиковал ЕС за включение в санкции против России компаний из КНР
Пекин раскритиковал ЕС за включение в санкции против России компаний из КНР - РИА Новости, 21.07.2025
Пекин раскритиковал ЕС за включение в санкции против России компаний из КНР
Включение китайских компаний в пакет антироссийских санкций, принятых ЕС, негативно влияет на торговые отношения Пекина и Брюсселя, заявили в Министерстве... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T05:40:00+03:00
2025-07-21T10:37:00+03:00
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ПЕКИН, 21 июл — РИА Новости. Включение китайских компаний в пакет антироссийских санкций, принятых ЕС, негативно влияет на торговые отношения Пекина и Брюсселя, заявили в Министерстве коммерции КНР. &quot;Китай всегда выступал против односторонних санкций, не имеющих международно-правовой основы и не санкционированных Советом Безопасности ООН&quot;, — говорится в заявлении на сайте ведомства.В Пекине назвали действия ЕС противоречащими духу консенсуса лидеров Китая и Евросоюза. Они оказывают серьезное негативное влияние на торгово-экономические отношения и финансовое сотрудничество между Китаем и ЕС, подчеркнули в Минкоммерции. Совет Евросоюза в минувшую пятницу одобрил 18-й пакет санкций против России. Под него попали 14 физических и 41 юридическое лицо, в том числе 18 зарегистрированных в ОАЭ, Сингапуре, Маврикии, КНР, Индии и Азербайджане.Россия не раз заявляла, что справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В самих западных странах неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры против России неэффективны.
https://ria.ru/20250521/kitaj-2018200705.html
https://ria.ru/20250129/sanktsii-1996091354.html
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в мире, китай, россия, евросоюз, совет евросоюза, санкции, санкции в отношении россии, экономика
В мире, Китай, Россия, Евросоюз, Совет Евросоюза, Санкции, Санкции в отношении России, Экономика
Пекин раскритиковал ЕС за включение в санкции против России компаний из КНР

Минкоммерции КНР: санкции против китайских компаний вредят отношениям с ЕС

© Getty Images / picture alliance/Johannes Claus NeudeckerФлаги ЕС и КНР
Флаги ЕС и КНР - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Getty Images / picture alliance/Johannes Claus Neudecker
Флаги ЕС и КНР. Архивное фото
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ПЕКИН, 21 июл — РИА Новости. Включение китайских компаний в пакет антироссийских санкций, принятых ЕС, негативно влияет на торговые отношения Пекина и Брюсселя, заявили в Министерстве коммерции КНР.
«

"Китай всегда выступал против односторонних санкций, не имеющих международно-правовой основы и не санкционированных Советом Безопасности ООН", — говорится в заявлении на сайте ведомства.

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В Пекине назвали действия ЕС противоречащими духу консенсуса лидеров Китая и Евросоюза. Они оказывают серьезное негативное влияние на торгово-экономические отношения и финансовое сотрудничество между Китаем и ЕС, подчеркнули в Минкоммерции.
Совет Евросоюза в минувшую пятницу одобрил 18-й пакет санкций против России. Под него попали 14 физических и 41 юридическое лицо, в том числе 18 зарегистрированных в ОАЭ, Сингапуре, Маврикии, КНР, Индии и Азербайджане.
Россия не раз заявляла, что справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В самих западных странах неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры против России неэффективны.
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