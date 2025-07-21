https://ria.ru/20250721/kinoprokat-2030324224.html

Романтическая комедия "Плагиатор" возглавила кинопрокат в России

Романтическая комедия "Плагиатор" возглавила кинопрокат в России - РИА Новости, 21.07.2025

Романтическая комедия "Плагиатор" возглавила кинопрокат в России

Музыкальная романтическая комедия "Плагиатор" второй раз стала лидером кинопроката в России и СНГ, заработав 32,2 миллиона рублей за прошедший уикенд, сообщил... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T01:35:00+03:00

2025-07-21T01:35:00+03:00

2025-07-21T01:35:00+03:00

культура

россия

белоруссия

брэд питт (уильям бредли)

снг

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Музыкальная романтическая комедия "Плагиатор" второй раз стала лидером кинопроката в России и СНГ, заработав 32,2 миллиона рублей за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com. На вторую позицию поднялся фильм "Не одна дома 2": он заработал 30,2 миллиона рублей. Третье место заняла семейная комедия "На деревню к дедушке" с Юрием Стояновым: киносборы за уикенд составили 28,8 миллиона рублей. На четвертой строчке - спортивная драма с Брэдом Питтом "F1", которая заработала в прокате в странах СНГ без учета России и Белоруссии 24 миллиона рублей. Пятерку лидеров замыкает кинокартина "Супермен" режиссера Джеймса Ганна: киносборы в странах СНГ без учета России и Белоруссии составили 18 миллионов рублей.

https://ria.ru/20250616/kinoprokat-2023027311.html

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россия, белоруссия, брэд питт (уильям бредли), снг