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Романтическая комедия "Плагиатор" возглавила кинопрокат в России - РИА Новости, 21.07.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
01:35 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/kinoprokat-2030324224.html
Романтическая комедия "Плагиатор" возглавила кинопрокат в России
Романтическая комедия "Плагиатор" возглавила кинопрокат в России - РИА Новости, 21.07.2025
Романтическая комедия "Плагиатор" возглавила кинопрокат в России
Музыкальная романтическая комедия "Плагиатор" второй раз стала лидером кинопроката в России и СНГ, заработав 32,2 миллиона рублей за прошедший уикенд, сообщил... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T01:35:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Музыкальная романтическая комедия "Плагиатор" второй раз стала лидером кинопроката в России и СНГ, заработав 32,2 миллиона рублей за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com. На вторую позицию поднялся фильм "Не одна дома 2": он заработал 30,2 миллиона рублей. Третье место заняла семейная комедия "На деревню к дедушке" с Юрием Стояновым: киносборы за уикенд составили 28,8 миллиона рублей. На четвертой строчке - спортивная драма с Брэдом Питтом "F1", которая заработала в прокате в странах СНГ без учета России и Белоруссии 24 миллиона рублей. Пятерку лидеров замыкает кинокартина "Супермен" режиссера Джеймса Ганна: киносборы в странах СНГ без учета России и Белоруссии составили 18 миллионов рублей.
https://ria.ru/20250616/kinoprokat-2023027311.html
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россия, белоруссия, брэд питт (уильям бредли), снг
Культура, Россия, Белоруссия, Брэд Питт (Уильям Бредли), СНГ
Романтическая комедия "Плагиатор" возглавила кинопрокат в России

Романтическая комедия "Плагиатор" возглавила кинопрокат в России в выходные

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАктриса Мария Андреева на премьере фильма "Плагиатор" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
Актриса Мария Андреева на премьере фильма Плагиатор в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Актриса Мария Андреева на премьере фильма "Плагиатор" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Музыкальная романтическая комедия "Плагиатор" второй раз стала лидером кинопроката в России и СНГ, заработав 32,2 миллиона рублей за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com.
На вторую позицию поднялся фильм "Не одна дома 2": он заработал 30,2 миллиона рублей.
Третье место заняла семейная комедия "На деревню к дедушке" с Юрием Стояновым: киносборы за уикенд составили 28,8 миллиона рублей.
На четвертой строчке - спортивная драма с Брэдом Питтом "F1", которая заработала в прокате в странах СНГ без учета России и Белоруссии 24 миллиона рублей.
Пятерку лидеров замыкает кинокартина "Супермен" режиссера Джеймса Ганна: киносборы в странах СНГ без учета России и Белоруссии составили 18 миллионов рублей.
Кадр из фильма На деревню дедушке - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Кинопрокат в России возглавил фильм "На деревню дедушке"
16 июня, 00:53
 
КультураРоссияБелоруссияБрэд Питт (Уильям Бредли)СНГ
 
 
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