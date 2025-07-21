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Два миллиона хвойных сеянцев вырастили в красноярских мини-теплицах - РИА Новости, 21.07.2025
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10:31 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/khvoya-2030363250.html
Два миллиона хвойных сеянцев вырастили в красноярских мини-теплицах
Два миллиона хвойных сеянцев вырастили в красноярских мини-теплицах - РИА Новости, 21.07.2025
Два миллиона хвойных сеянцев вырастили в красноярских мини-теплицах
Специалисты вырастили 2 миллиона хвойных сеянцев в мини-теплицах Красноярского края для восстановления лесов региона, сообщает пресс-служба краевого... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T10:31:00+03:00
2025-07-21T10:31:00+03:00
красноярский край
ель
сосна
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КРАСНОЯРСК, 21 июл - РИА Новости. Специалисты вырастили 2 миллиона хвойных сеянцев в мини-теплицах Красноярского края для восстановления лесов региона, сообщает пресс-служба краевого министерства природных ресурсов и лесного комплекса. "В мини-теплицах краевых лесничества вырастили 2 млн сеянцев сосны и ели с закрытой корневой системой для восстановления лесов. Сейчас специалисты поливают их, проводят прополку сорняков и следят за сохранением необходимой температуры воздуха и влажности в мини-теплицах. Когда молодые деревья достигнут необходимого размера, их переместят на площадку закаливания, где они будут адаптироваться к естественным природным условиям", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, уже осенью подросшие молодые деревья высадят в лесах в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие". Основной объем посадочного материала для восстановления лесов - с открытой корневой системой - выращивают в 32 лесных питомниках. "В 2025 году в питомниках и мини-теплицах мы планируем получить 35 млн сеянцев хвойных пород. Это позволяет выполнять работы по искусственному лесовосстановлению в территориях края, а также обеспечивать посадочным материалом другие регионы. Задачу – ежегодно поддерживать баланс между выбытием и воспроизводством лесов - поставил губернатор края Михаил Котюков", - рассказал первый замглавы краевого министерства природных ресурсов и лесного комплекса Алексей Большаков. По данным пресс-службы, всего в 2025 году в Красноярском крае восстановят леса на площади более 157 тысяч гектаров. Отмечается, что сеянцы с закрытой корневой системой имеют практически стопроцентную приживаемость.
https://ria.ru/20250715/pitomnik-2029275833.html
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красноярский край, ель, сосна
Красноярский край, Ель, Сосна
Два миллиона хвойных сеянцев вырастили в красноярских мини-теплицах

В Красноярском крае вырастили два миллиона хвойных сеянцев

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСаженцы сосны
Саженцы сосны - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КРАСНОЯРСК, 21 июл - РИА Новости. Специалисты вырастили 2 миллиона хвойных сеянцев в мини-теплицах Красноярского края для восстановления лесов региона, сообщает пресс-служба краевого министерства природных ресурсов и лесного комплекса.
"В мини-теплицах краевых лесничества вырастили 2 млн сеянцев сосны и ели с закрытой корневой системой для восстановления лесов. Сейчас специалисты поливают их, проводят прополку сорняков и следят за сохранением необходимой температуры воздуха и влажности в мини-теплицах. Когда молодые деревья достигнут необходимого размера, их переместят на площадку закаливания, где они будут адаптироваться к естественным природным условиям", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, уже осенью подросшие молодые деревья высадят в лесах в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие". Основной объем посадочного материала для восстановления лесов - с открытой корневой системой - выращивают в 32 лесных питомниках.
"В 2025 году в питомниках и мини-теплицах мы планируем получить 35 млн сеянцев хвойных пород. Это позволяет выполнять работы по искусственному лесовосстановлению в территориях края, а также обеспечивать посадочным материалом другие регионы. Задачу – ежегодно поддерживать баланс между выбытием и воспроизводством лесов - поставил губернатор края Михаил Котюков", - рассказал первый замглавы краевого министерства природных ресурсов и лесного комплекса Алексей Большаков.
По данным пресс-службы, всего в 2025 году в Красноярском крае восстановят леса на площади более 157 тысяч гектаров. Отмечается, что сеянцы с закрытой корневой системой имеют практически стопроцентную приживаемость.
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