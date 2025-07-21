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Правительство столицы благоустроит участок улицы Крылатские Холмы

Правительство столицы благоустроит участок улицы Крылатские Холмы - РИА Новости, 22.07.2025

Правительство столицы благоустроит участок улицы Крылатские Холмы

Участок улицы Крылатские Холмы в Москве приведут в порядок в рамках программы благоустройства, сообщается на сайте мэра и правительства. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-21T13:22:00+03:00

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Участок улицы Крылатские Холмы в Москве приведут в порядок в рамках программы благоустройства, сообщается на сайте мэра и правительства. "Участок улицы Крылатские Холмы протяженностью 3,5 километра приведут в порядок в рамках программы комплексного благоустройства… Специалисты уложат здесь более 77 тысяч квадратных метров нового асфальтобетонного покрытия на проезжей части и свыше 50 тысяч квадратных метров - на тротуарах", - говорится в сообщении. Отмечается, что для удобства жителей расширят пешеходные дорожки, сделают новые пешеходные переходы, заменят бетонные фонарные столбы на почти 100 современных металлических со светодиодными светильниками, смонтируют более 50 опор контрастного освещения. Также установят новые остановки с зарядками, навесами от непогоды и электронными табло. "В рамках программы благоустройства специалисты уложат более 37 тысяч квадратных метров газонов, заменят урны и скамейки. Обновление улицы Крылатские Холмы планируется завершить осенью. Она станет более комфортной, а безопасность дорожного движения повысится", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20250717/kubyshki-2029800521.html

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