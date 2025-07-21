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СМИ раскрыли, какой "удар" Хегсет нанес сегодня по Украине - РИА Новости, 21.07.2025
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14:45 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/khegset-2030414511.html
СМИ раскрыли, какой "удар" Хегсет нанес сегодня по Украине
СМИ раскрыли, какой "удар" Хегсет нанес сегодня по Украине - РИА Новости, 21.07.2025
СМИ раскрыли, какой "удар" Хегсет нанес сегодня по Украине
Глава Пентагона Пит Хегсет отказался от участия в онлайн-встрече Рамштайна, утверждает издание "Страна.ua". "Накануне в Британии сообщали, что глава Пентагона... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T14:45:00+03:00
2025-07-21T14:45:00+03:00
в мире
украина
сша
пит хегсет
нато
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет отказался от участия в онлайн-встрече Рамштайна, утверждает издание "Страна.ua". "Накануне в Британии сообщали, что глава Пентагона Хегсет также должен принять участие. Но сегодня США представляет посол при НАТО Мэтью Уитакер, координирующий в Альянсе украинскую помощь", — говорится в публикации. Контактная группа в формате "Рамштайн", объединяющая более 50 стран, была создана весной 2022 года для помощи Украине на фоне дефицита боеприпасов советского образца у ВСУ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.
https://ria.ru/20250721/zelenskiy-2030348462.html
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в мире, украина, сша, пит хегсет, нато
В мире, Украина, США, Пит Хегсет, НАТО
СМИ раскрыли, какой "удар" Хегсет нанес сегодня по Украине

Глава Пентагона Хегсет отказался от участия в онлайн-встрече Рамштайна

© Getty Images / Andrew HarnikМинистр обороны США Пит Хегсет
Министр обороны США Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Министр обороны США Пит Хегсет. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет отказался от участия в онлайн-встрече Рамштайна, утверждает издание "Страна.ua".

"Накануне в Британии сообщали, что глава Пентагона Хегсет также должен принять участие. Но сегодня США представляет посол при НАТО Мэтью Уитакер, координирующий в Альянсе украинскую помощь", — говорится в публикации.
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Контактная группа в формате "Рамштайн", объединяющая более 50 стран, была создана весной 2022 года для помощи Украине на фоне дефицита боеприпасов советского образца у ВСУ.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.
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