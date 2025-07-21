https://ria.ru/20250721/khegset-2030414511.html

СМИ раскрыли, какой "удар" Хегсет нанес сегодня по Украине

СМИ раскрыли, какой "удар" Хегсет нанес сегодня по Украине - РИА Новости, 21.07.2025

СМИ раскрыли, какой "удар" Хегсет нанес сегодня по Украине

Глава Пентагона Пит Хегсет отказался от участия в онлайн-встрече Рамштайна, утверждает издание "Страна.ua". "Накануне в Британии сообщали, что глава Пентагона... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T14:45:00+03:00

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2025-07-21T14:45:00+03:00

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет отказался от участия в онлайн-встрече Рамштайна, утверждает издание "Страна.ua". "Накануне в Британии сообщали, что глава Пентагона Хегсет также должен принять участие. Но сегодня США представляет посол при НАТО Мэтью Уитакер, координирующий в Альянсе украинскую помощь", — говорится в публикации. Контактная группа в формате "Рамштайн", объединяющая более 50 стран, была создана весной 2022 года для помощи Украине на фоне дефицита боеприпасов советского образца у ВСУ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.

https://ria.ru/20250721/zelenskiy-2030348462.html

https://ria.ru/20250721/ukraina-2030343619.html

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в мире, украина, сша, пит хегсет, нато