СМИ раскрыли, какой "удар" Хегсет нанес сегодня по Украине
Глава Пентагона Хегсет отказался от участия в онлайн-встрече Рамштайна
© Getty Images / Andrew HarnikМинистр обороны США Пит Хегсет
© Getty Images / Andrew Harnik
Министр обороны США Пит Хегсет. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет отказался от участия в онлайн-встрече Рамштайна, утверждает издание "Страна.ua".
"Накануне в Британии сообщали, что глава Пентагона Хегсет также должен принять участие. Но сегодня США представляет посол при НАТО Мэтью Уитакер, координирующий в Альянсе украинскую помощь", — говорится в публикации.
"Накануне в Британии сообщали, что глава Пентагона Хегсет также должен принять участие. Но сегодня США представляет посол при НАТО Мэтью Уитакер, координирующий в Альянсе украинскую помощь", — говорится в публикации.
Контактная группа в формате "Рамштайн", объединяющая более 50 стран, была создана весной 2022 года для помощи Украине на фоне дефицита боеприпасов советского образца у ВСУ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.