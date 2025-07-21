https://ria.ru/20250721/kater-2030379553.html

Во Вьетнаме нашли тело еще одного погибшего при крушении катера

Во Вьетнаме нашли тело еще одного погибшего при крушении катера - РИА Новости, 21.07.2025

Во Вьетнаме нашли тело еще одного погибшего при крушении катера

Вьетнамские спасатели обнаружили в понедельник еще одно тело погибшего при крушении туристического катера, которое произошло в субботу в бухте Халонг у берегов... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T11:49:00+03:00

2025-07-21T11:49:00+03:00

2025-07-21T11:49:00+03:00

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БАНГКОК, 21 июл – РИА Новости. Вьетнамские спасатели обнаружили в понедельник еще одно тело погибшего при крушении туристического катера, которое произошло в субботу в бухте Халонг у берегов провинции Куангнинь, сообщает вьетнамский государственный новостной портал VietnamNews. "Спасатели нашли тело еще одного погибшего с туристического катера, перевернувшегося в субботу в бухте Халонг. Тело было обнаружено у одного из островов неподалеку от места трагедии. Это шестилетний мальчик, который находился на катере со своей матерью и родственниками в компании из шести человек. Мать и еще один родственник мальчика также погибли", - сообщает портал. Ранее вьетнамский портал VNExpress сообщал о гибели в крушении туристического катера 38 человек из 53, находившихся на борту (48 туристов и 5 человек команды) и спасении 10 человек (спасенных было 11, но один из них позже скончался в больнице). Согласно этим данным, пять человек на вечер воскресенья считались пропавшими без вести. Таким образом, по версии VNEexpress, после находки в понедельник тела еще одного погибшего количество пропавших теперь составляет четыре человека. При этом портал VietnamNews приводит другие цифры: по его данным на судне находились не 53, а 49 человек (46 туристов и три человека команды), из которых 10 были спасены. На момент обнаружения тела шестилетнего мальчика в понедельник была подтверждена гибель 35 человек и пропавшими без вести считались 4 человека. После обнаружения еще одного погибшего количество жертв крушения стало равняться 36 при 10 спасенных и троих пропавших без вести, сообщает государственный новостной портал. Все находившиеся на борту судна пассажиры и члены экипажа были гражданами Вьетнама, большинство составляли туристы из столицы страны Ханоя, сообщают оба портала. Туристический прогулочный катер перевернулся в субботу днем в бухте Халонг на побережье вьетнамской провинции Куангнинь в результате внезапно налетевшего шторма. Поисково-спасательная операция, в которой участвуют более 300 человек на 30 судах, включая катера военно-морских сил Вьетнама, полиции, спасательной службы, а также гражданские суда, продолжается с середины дня субботы. Спасателям удалось вернуть в нормальное положение на воде перевернувшийся туристический катер и отбуксировать его к пристани.

https://ria.ru/20250228/turisty-2002101970.html

https://ria.ru/20250627/himki-2025876568.html

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