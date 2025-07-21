Рейтинг@Mail.ru
Туристка, на которую на Камчатке напал медведь, остается в реанимации - РИА Новости, 21.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:50 21.07.2025 (обновлено: 15:54 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/kamchatka-2030332371.html
Туристка, на которую на Камчатке напал медведь, остается в реанимации
Туристка, на которую на Камчатке напал медведь, остается в реанимации - РИА Новости, 21.07.2025
Туристка, на которую на Камчатке напал медведь, остается в реанимации
Туристка из Саратова, на которую на Камчатке напал медведь, остается в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, сообщил краевой Минздрав. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T04:50:00+03:00
2025-07-21T15:54:00+03:00
происшествия
саратов
камчатка
елизовский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576950991_0:283:3072:2011_1920x0_80_0_0_2094018a9af5fcb74bb4cdc0f45bac60.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 21 июл — РИА Новости. Туристка из Саратова, на которую на Камчатке напал медведь, остается в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, сообщил краевой Минздрав. "Врачи Камчатской краевой больницы имени Лукашевского провели телемедицинскую консультацию для пострадавшей туристки из Саратова, которую в ночь на 18 июля атаковал медведь возле Мутновской ГеоЭС. Состояние пациентки остается стабильно тяжелым, она находится в реанимации", — говорится в релизе. Заместитель главного врача больницы Олег Кузьменков уточнил, что пациентка в сознании и разговаривает. "Лекарств достаточно. Мы провели телеконсультацию с НМИЦ и ждем рекомендаций федеральных специалистов",— сказал он.По данным камчатского глава МЧС, 43-летняя жительница Саратова участвовала в турпоходе, организаторы которого не зарегистрировали группу. Как выяснили в Следственном комитете, в ночь на 18 июля они покинули лагерь, а женщину оставили в палатке без охраны и средств обороны от диких хищников. Пострадавшая получила укусы и скальпированную рану на затылке. Ее прооперировали в Елизовской районной больнице и перевезли в краевой центр.
https://ria.ru/20250718/kamchatka-2029928519.html
https://ria.ru/20250529/medved-2019771132.html
саратов
камчатка
елизовский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576950991_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_d0502aced8d46035d46aa8cb81367437.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратов, камчатка, елизовский район
Происшествия, Саратов, Камчатка, Елизовский район
Туристка, на которую на Камчатке напал медведь, остается в реанимации

Туристка из Саратова остается в реанимации после нападения медведя на Камчатке

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБольничная палата
Больничная палата - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Больничная палата. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 21 июл — РИА Новости. Туристка из Саратова, на которую на Камчатке напал медведь, остается в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, сообщил краевой Минздрав.
"Врачи Камчатской краевой больницы имени Лукашевского провели телемедицинскую консультацию для пострадавшей туристки из Саратова, которую в ночь на 18 июля атаковал медведь возле Мутновской ГеоЭС. Состояние пациентки остается стабильно тяжелым, она находится в реанимации", — говорится в релизе.
Место происшествия на Камчатке, где на 43-летнюю жительницу Саратова напал медведь - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
На Камчатке завели дело после нападения медведя на туристку
18 июля, 13:12
Заместитель главного врача больницы Олег Кузьменков уточнил, что пациентка в сознании и разговаривает.
"Лекарств достаточно. Мы провели телеконсультацию с НМИЦ и ждем рекомендаций федеральных специалистов",— сказал он.
По данным камчатского глава МЧС, 43-летняя жительница Саратова участвовала в турпоходе, организаторы которого не зарегистрировали группу. Как выяснили в Следственном комитете, в ночь на 18 июля они покинули лагерь, а женщину оставили в палатке без охраны и средств обороны от диких хищников. Пострадавшая получила укусы и скальпированную рану на затылке. Ее прооперировали в Елизовской районной больнице и перевезли в краевой центр.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
На жителя Приморья напал медведь
29 мая, 14:19
 
ПроисшествияСаратовКамчаткаЕлизовский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала