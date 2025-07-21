https://ria.ru/20250721/kamchatka-2030332371.html

Туристка, на которую на Камчатке напал медведь, остается в реанимации

Туристка, на которую на Камчатке напал медведь, остается в реанимации - РИА Новости, 21.07.2025

Туристка, на которую на Камчатке напал медведь, остается в реанимации

Туристка из Саратова, на которую на Камчатке напал медведь, остается в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, сообщил краевой Минздрав. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T04:50:00+03:00

2025-07-21T04:50:00+03:00

2025-07-21T15:54:00+03:00

происшествия

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камчатка

елизовский район

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ВЛАДИВОСТОК, 21 июл — РИА Новости. Туристка из Саратова, на которую на Камчатке напал медведь, остается в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, сообщил краевой Минздрав. "Врачи Камчатской краевой больницы имени Лукашевского провели телемедицинскую консультацию для пострадавшей туристки из Саратова, которую в ночь на 18 июля атаковал медведь возле Мутновской ГеоЭС. Состояние пациентки остается стабильно тяжелым, она находится в реанимации", — говорится в релизе. Заместитель главного врача больницы Олег Кузьменков уточнил, что пациентка в сознании и разговаривает. "Лекарств достаточно. Мы провели телеконсультацию с НМИЦ и ждем рекомендаций федеральных специалистов",— сказал он.По данным камчатского глава МЧС, 43-летняя жительница Саратова участвовала в турпоходе, организаторы которого не зарегистрировали группу. Как выяснили в Следственном комитете, в ночь на 18 июля они покинули лагерь, а женщину оставили в палатке без охраны и средств обороны от диких хищников. Пострадавшая получила укусы и скальпированную рану на затылке. Ее прооперировали в Елизовской районной больнице и перевезли в краевой центр.

https://ria.ru/20250718/kamchatka-2029928519.html

https://ria.ru/20250529/medved-2019771132.html

саратов

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происшествия, саратов, камчатка, елизовский район